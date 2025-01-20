35歲男嚴重三高險截肢 醫生建議食1種通血管食物 3個月逆轉三高激減22磅

一名35歲的男子因患有三高，導致下肢動脈阻塞，情況嚴重到若不治療可能需要截肢。經過手術治療後，醫生建議他多食用1類食物，一方面有助穩定血糖、降低膽固醇，亦可抑制血小板聚集，從而避免血管阻塞。患者積極配合，除了調整飲食，還結合藥物治療及加強有氧運動。3個月後覆診時各項健康指標顯著改善，體重也減輕了10公斤。

