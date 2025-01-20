35歲男嚴重三高險截肢 醫生建議食1種通血管食物 3個月逆轉三高激減22磅
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一名35歲的男子因患有三高，導致下肢動脈阻塞，情況嚴重到若不治療可能需要截肢。經過手術治療後，醫生建議他多食用1類食物，一方面有助穩定血糖、降低膽固醇，亦可抑制血小板聚集，從而避免血管阻塞。患者積極配合，除了調整飲食，還結合藥物治療及加強有氧運動。3個月後覆診時各項健康指標顯著改善，體重也減輕了10公斤。
35歲打工仔小腿疼痛 求醫揭三高所致險截肢
台灣減重專科醫生楊智雯在其個人社交平台上分享，該名35歲男子最近走路時感到小腿疼痛，類似抽筋，但休息後會緩解。這讓她警覺到問題的嚴重性。楊醫生指出，患者的三高指數非常不理想，血壓達到160mmHg，三酸甘油酯高達5、600mg/DL，超出正常值約四倍，低密度膽固醇達190 mg/DL，糖化血色素為8.5%（正常值應在4.0～5.6%）。
楊智雯在檢查男子的足背動脈時，發現其脈搏微弱且皮膚溫度偏低，建議他前往心臟外科檢查。結果證實下肢動脈阻塞，需進行血管內支架手術，否則長期缺氧可能導致截肢。她強調，患者屬於心血管疾病的高危險群，這次幸運及時處理，但必須嚴格控制血糖，因高血糖會損害血管內皮，若阻塞發生在大腦，可能引發中風。
菇類的三大健康益處
楊智雯建議患者在日常飲食中加入菇類，其理由主要有三：
1.富含膳食纖維
能穩定血糖並保護血管內皮，減少糖尿病患者因血糖過高對血管的損害。
2.膳食纖維
可與膽汁酸結合，幫助降低體內壞膽固醇，對心血管健康有益。
3.天然抗血栓
菇類如黑木耳含有天然抗血栓成分，能抑制血小板聚集，促進血液流動，預防中風和心肌梗塞。
改善飲食做運動 3個月減重22磅逆轉三高
除了飲食調整，楊智雯還協助患者調整血糖藥物，並鼓勵他加強有氧運動。患者積極配合，三個月後回診時，飯後兩小時血糖穩定在120mg/DL，體重減輕10公斤，糖化血色素從8.5%降至6.0%。
楊智雯補充，菇類不僅具有抗發炎、增強免疫力及預防失智的作用，最重要的是能穩定血糖。她提醒大家應避免高糖、高油及油炸食物，因這些食物會導致血糖劇烈波動。健康不是一朝一夕能達成，保持穩定血糖和健康的生活習慣，才能確保血管持久通暢。