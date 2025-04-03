補身注意｜護血管改善三高抗失智 營養師拆解4種Omega-3分別 1種食過量可致肝中毒纖維化

除各種維他命之外，經常聽到有人補充Omega-3來維持健康，但市面上其實有多種類型不同、聲稱可補充Omega-3的產品，消費者又應該如何選擇？有營養師就拆解4種Omega-3分別，指出它們除功效、吸收率不同之外，有1款產品攝取過度甚至會引致肝中毒，補身之餘務必留意。

