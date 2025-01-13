78歲女患三高痛風 靠飲1款湯水成功逆轉 解決糖尿更降血糖膽固醇
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不少都市人都面臨三高問題的困擾。有中醫師就分享一個成功案例，指一名78歲的女子因高血糖、高膽固醇等三高問題求診，最終透過飲用一種特製湯水，成功改善健康狀況。
78歲女飲一款湯水改善三高痛風
台灣中醫師胡乃文在節目《小宇宙大爆發》中指出，除了藥物治療，日常飲食的調整亦能有效改善三高問題。他提到一名78歲女子因三高問題求診，建議她多喝改良版的四神湯。經過一段時間後，該女子的糖尿病、高膽固醇和痛風問題均得到改善。
改良版四神湯材料
胡乃文解釋，傳統四神湯主要由茯苓、淮山、茨實和蓮子四種中藥材組成。針對該女子的病情，他作出以下兩項調整：
- 增加淮山的用量以幫助降血糖
- 並加入更多薏仁以舒緩因尿酸過多引起的關節和骨頭痠痛
此外，他建議用排骨、雞骨或雞肉代替豬腸和豬肚，以減少尿酸增加的風險。該女子每天飲用改良版四神湯，兩年後糖尿病、高膽固醇及痛風基本上完全消失，最終健康快樂地活到90多歲。
3種中藥食材有助通血管
除了四神湯，胡乃文還推薦了三種中藥食材，有助清除血管中的壞膽固醇和瘀血。
1. 田七
通常磨成粉狀，每天食用一錢（約3.75克），有助清除血管內的壞膽固醇和瘀血。田七的葉子亦可作為蔬菜炒食。
2. 何首烏
可製成何首烏雞，或加入四物湯（熟地黃、白芍、當歸和川芎）一同烹煮，有助清除血管中的不良物質。需注意的是，食用何首烏時應避免同時食用白蘿蔔，並建議使用木製餐具。
3. 黑木耳
有助清除血管中的瘀血及油脂，並含有豐富的膠質，有助增加膠原蛋白。
全港70萬糖尿病患者 每十人有1人中招
據醫管局資料，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，即每10名港人便有一名糖尿病患者，數目明顯正急劇上升。發病率方面，年齡35歲以下人士當中有2%患上糖尿病。而年齡65歲以上的人士當中，更有超過20%患上糖尿病。
以下類別人士有較高機會患上糖尿病
- 患糖尿病的直系親屬
- 患有高血壓、高血脂人士
- 曾有妊娠糖尿病史或曾誕下過重嬰兒 (體重4公斤或以上) 的女士
- 體重肥胖人士(其體重指標BMI超過23)
- 中年(45歲或以上)人士等
部分糖尿病者在患病初期或會出現以下徵狀
- 經常口渴
- 小便頻密
- 感到飢餓
- 體重下降
- 容易疲倦
- 視力模糊
- 傷口不易癒合
- 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況
亦有部分患者可能沒有上述徵狀，因此建議定期檢查身體，避免延誤醫治。
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