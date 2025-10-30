致癌飲食｜世衛警告6大隱形致癌物 1種食物藏最惡毒素 可致肝癌醫生都不吃

日常生活中經常無意間接觸到的各種毒物，可能會在體內逐漸累積，最終引發癌症。根據世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）長期研究顯示，許多常見物質已被正式列為「一級致癌物」。台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁上分享了6種常見的生活致癌物，並指出其中一種食物含有最強的毒素。

