致癌飲食｜世衛警告6大隱形致癌物 1種食物藏最惡毒素 可致肝癌醫生都不吃
廣告
日常生活中經常無意間接觸到的各種毒物，可能會在體內逐漸累積，最終引發癌症。根據世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）長期研究顯示，許多常見物質已被正式列為「一級致癌物」。台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁上分享了6種常見的生活致癌物，並指出其中一種食物含有最強的毒素。
1.黃麴毒素：天然肝癌的強效致癌物
李思賢指出，黃麴毒素主要存在於受潮或變質的花生、粟米和堅果中，是目前已知毒性最強的天然肝癌致癌物之一。為了減少接觸風險，應確保這些食物保持乾燥，並避免食用發霉的食物。李醫生亦表示，他平時不吃花生，以降低接觸致癌物的風險。
2.苯：增加血癌風險的隱形威脅
苯常見於香煙煙霧、汽車廢氣、油漆和溶劑中，長期吸入會損害骨髓功能，顯著提高白血病和淋巴癌的風險。李醫生建議，應遠離吸煙環境和二手煙，並避免長時間暴露於交通廢氣密集的地區；使用油漆和溶劑時，應確保空間通風良好。
3.甲醛：新裝潢中的隱形殺手
甲醛廣泛存在於新裝潢的家具、建材、黏著劑和煙品中，長期吸入可能導致鼻咽癌和白血病。由於現代人居住空間密閉，暴露風險更高。李醫生建議，裝潢後應保持室內通風數周，選購標示低甲醛的綠色建材產品，並可使用空氣清淨機來輔助淨化室內空氣。
4.多環芳香烴：烤肉焦黑部位的潛在危機
這類致癌物常見於焦黑的烤肉、煙燻食品和交通廢氣中，與肺癌和皮膚癌有密切關聯。李醫生特別提醒，高溫烹調產生的致癌物質不容忽視。他建議，應減少食用煙燻和燒烤類食品，烹調時避免過度高溫而燒焦食材，烤肉時若出現焦黑部位應立即丟棄。
5.乙醛：酒精代謝產物的潛在風險
乙醛是酒精代謝和香煙煙霧產生的產物，與口腔癌和食道癌高度相關。特別是「臉紅體質」的人群，由於乙醛代謝效率較慢，酒後更易累積致癌物。李醫生建議，應節制飲酒，避免暴飲，尤其是易臉紅體質者應特別注意酒精攝取；吸煙者則應戒煙，以避免雙重致癌風險。
6.丙烯醯胺：高溫烹調的隱形危機
丙烯醯胺多出現在炸薯條、餅乾、咖啡和烤麵包中，經高溫油炸和烘焙過程產生，與腎癌和子宮內膜癌風險有關。李醫生建議，應減少攝取焦脆的油炸和烘焙食品，改採低溫烹調方式，如蒸、煮、滷；避免食用過度烘烤的麵包和餅乾。
李思賢強調，這些致癌物質雖然看不見、摸不著，卻實際存在於生活的每一處。他鼓勵大眾可以透過日常小習慣的累積，逐步建立防癌生活模式，例如從今天起少吃一次焦黑的烤肉、少喝一杯酒等。