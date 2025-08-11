中大研究｜6種FODMAP食材配糖尿病藥 控糖力大增助防2型糖尿病
中大醫學院與中大藥劑學院及澳洲蒙納士大學合作，發現糖尿病前期患者攝取中等份量可發酵碳水化合物（FODMAP），可顯著增強一線預防藥物二甲雙胍（metformin）的降血糖效果，並改善腸道微生態。研究顯示，這種飲食配合藥物的介入方案，較低份量FODMAP飲食更能降低餐後血糖及提升胰島素反應，有助預防患者進一步發展成2型糖尿病，研究成果已刊於《Nature Metabolism》。
每5人有1人1年內轉為2型糖尿病
胰島素是調節血糖的關鍵激素，但糖尿病前期人士的分泌及作用均受損。在中國，每5名糖尿病前期患者中，每年約有1人發展為2型糖尿病。二甲雙胍為首選預防藥物，惟常引起噁心、腹脹或腹瀉等副作用，影響依從性。研究旨在尋找提升耐受性及療效的新方案。
中等份量FODMAP顯著增強藥效
研究招募26名年齡介乎48至60歲的糖尿病前期患者，進行為期兩個10天階段的雙盲、隨機交叉飲食控制試驗。兩階段分別為每日攝取12克FODMAP（中等份量）及2克FODMAP（低份量），每階段最後5天加服二甲雙胍，並以持續血糖監測記錄變化。
- 提升血糖控制能力：M-M介入餐後血糖下降21%，L-M介入僅下降12%。
- 增強胰島素反應：M-M介入下餐後GLP-1水平為基線3倍，比L-M介入高98%，胰島素分泌量亦高80%。
- 腸道微生態獲大幅改善：M-M介入後產短鏈脂肪酸菌Butyricimonas virosa含量為L-M介入的兩倍，有助控糖及減少炎症。
- 對二甲雙胍不耐受的預測生物標記：Dorea formicigenerans菌種基線水平較高者較易出現二甲雙胍腸胃不耐，具潛力成為預測生物標記。
專家指為糖尿病預防提供新方案
研究第一作者、中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員朱海星博士指出，中等份量FODMAP較低份量更能調節腸道微生態，增強二甲雙胍的降血糖效果。通訊作者、中大醫學院內科及藥物治療學系副教授（臨床）周怡君醫生稱，本地中等份量FODMAP飲食療效顯著，豆漿、西瓜及蘑菇等食物含有豐富的FODMAP，有望成為合適的膳食選擇，未來將探討藥物與營養介入的綜合成效。香港糖尿病及肥胖症研究所創所所長、中大醫學院內科及藥物治療學系陳重娥教授則指，本港每10名成年人中有1人患2型糖尿病，結合精準醫療與個人化飲食管理，對應對全球健康挑戰至關重要。
圖片來源：中大醫學院