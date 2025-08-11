中大研究 2型糖尿病 中大研究｜6種FODMAP食材配糖尿病藥　控糖力大增助防2型糖尿病

中大醫學院與中大藥劑學院及澳洲蒙納士大學合作，發現糖尿病前期患者攝取中等份量可發酵碳水化合物（FODMAP），可顯著增強一線預防藥物二甲雙胍（metformin）的降血糖效果，並改善腸道微生態。研究顯示，這種飲食配合藥物的介入方案，較低份量FODMAP飲食更能降低餐後血糖及提升胰島素反應，有助預防患者進一步發展成2型糖尿病，研究成果已刊於《Nature Metabolism》。

每5人有1人1年內轉為2型糖尿病

胰島素是調節血糖的關鍵激素，但糖尿病前期人士的分泌及作用均受損。在中國，每5名糖尿病前期患者中，每年約有1人發展為2型糖尿病。二甲雙胍為首選預防藥物，惟常引起噁心、腹脹或腹瀉等副作用，影響依從性。研究旨在尋找提升耐受性及療效的新方案。

中等份量FODMAP顯著增強藥效

研究招募26名年齡介乎48至60歲的糖尿病前期患者，進行為期兩個10天階段的雙盲、隨機交叉飲食控制試驗。兩階段分別為每日攝取12克FODMAP（中等份量）及2克FODMAP（低份量），每階段最後5天加服二甲雙胍，並以持續血糖監測記錄變化。

  • 提升血糖控制能力：M-M介入餐後血糖下降21%，L-M介入僅下降12%。
  • 增強胰島素反應：M-M介入下餐後GLP-1水平為基線3倍，比L-M介入高98%，胰島素分泌量亦高80%。
  • 腸道微生態獲大幅改善：M-M介入後產短鏈脂肪酸菌Butyricimonas virosa含量為L-M介入的兩倍，有助控糖及減少炎症。
  • 對二甲雙胍不耐受的預測生物標記：Dorea formicigenerans菌種基線水平較高者較易出現二甲雙胍腸胃不耐，具潛力成為預測生物標記。
研究結果顯示，糖尿病前期患者在攝取中等份量的FODMAP並服用二甲雙胍（M-M介入）後，其腸道微生態及二甲雙胍的降血糖效果均較攝取低份量的FODMAP飲食並服用二甲雙胍（L-M介入）時理想，在預防2型糖尿病方面具更大成效。（圖片來源：中大醫學院）
是次研究為預防2型糖尿病提供嶄新的飲食與藥物結合治療方案。試驗中的中度份量FODMAP飲食餐單涵蓋荷蘭豆、洋蔥及少量蜂蜜（左上）、奶油南瓜及黑豆蒜蓉醬（左下）、椰菜及蔥白（右上）以及奶油南瓜、紅棗及碎花椰菜（右下）等FODMAP食材。（圖片來源：中大醫學院）

專家指為糖尿病預防提供新方案

研究第一作者、中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員朱海星博士指出，中等份量FODMAP較低份量更能調節腸道微生態，增強二甲雙胍的降血糖效果。通訊作者、中大醫學院內科及藥物治療學系副教授（臨床）周怡君醫生稱，本地中等份量FODMAP飲食療效顯著，豆漿、西瓜及蘑菇等食物含有豐富的FODMAP，有望成為合適的膳食選擇，未來將探討藥物與營養介入的綜合成效。香港糖尿病及肥胖症研究所創所所長、中大醫學院內科及藥物治療學系陳重娥教授則指，本港每10名成年人中有1人患2型糖尿病，結合精準醫療與個人化飲食管理，對應對全球健康挑戰至關重要。

圖為研究團隊成員，包括（左起）香港糖尿病及肥胖症研究所創所所長暨中大醫學院內科及藥物治療學系陳重娥教授、研究第一作者兼博士後研究員朱海星博士、中大醫學院內科及藥物治療學系副教授兼通訊作者周怡君醫生；及中大醫學院藥劑學院的左中教授。（圖片來源：中大醫學院）

