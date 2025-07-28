中大研究｜皇帝蟹非真蟹具獨有致敏原 揭11種蟹過敏元凶免不必要戒口

香港中文大學醫學院團隊今日（28日）公布最新研究，對市面上六種最常食用的蟹進行分析，利用64個蟹過敏確診個案的血清樣本，測試出11種蟹致敏原及其不同的抗原表位同源性和致敏性。六種蟹當中包括不是真正「蟹」的皇帝蟹，團隊亦找出其獨有的致敏原。研究可協助精準診斷及提供個人化飲食建議，改善蟹過敏患者的營養吸收與生活質素。

