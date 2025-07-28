中大研究｜皇帝蟹非真蟹具獨有致敏原 揭11種蟹過敏元凶免不必要戒口
分析六大常見食蟹 識別八種新致敏原
研究針對市面6種常見食蟹品種，包括花蟹、藍花蟹、青蟹、松葉蟹、大閘蟹及皇帝蟹，從蟹鉗中提取肌肉蛋白，結合64名確診蟹過敏患者的血清樣本，進行分子層面分析。團隊最終識別出11種致敏原，其中8種為首次確認，並揭示各致敏原的抗原表位同源性與致敏性差異。
研究指出，精胺酸激酶與原肌球蛋白為主要致敏原，其抗原表位在不同螃蟹物種間相似度達90%以上，惟其他如蘋果酸脫氫酶等的相似度僅為68%。研究人員亦發現，不同患者對各致敏原的免疫反應存有個體差異，反映蟹過敏具特異性，需個人化診治。
皇帝蟹具獨特致敏原
研究亦指出，皇帝蟹在生物分類上屬異尾類，並非真正的「螃蟹」，與一般螃蟹的蛋白結構不同。團隊確認蘋果酸脫氫酶為皇帝蟹特有致敏原，該致敏原命名為「Para c 11」，已獲世界衞生組織及國際免疫學聯盟（WHO/IUIS）資料庫註冊。
蟹過敏在成人更普遍 有助減少不必要戒口
全球約有2%人口患有甲殼類及貝殼類海鮮過敏（統稱為貝類過敏），包括蝦、蟹、扇貝、青口、蜆、龍蝦、蠔和鮑魚。在食物過敏當中，貝類過敏是香港青少年和成人出現過敏性休克的主要成因。蟹是繼蝦之後第二普遍的致敏原，過敏反應包括蕁麻疹、血管性水腫、喘鳴，嚴重可導致過敏性休克。
中大生命科學學院榮休教授朱嘉濠指出，皇帝蟹的蘋果酸脫氫酶致敏率高達41%，為首次確認的專屬致敏原。中大醫學院兒科學系教授梁廷勳表示，由於多數人較遲接觸蟹類，加上部分兒童對魚蝦過敏症狀會隨成長緩解，因此蟹過敏在成人群體中更為普遍。梁教授補充，團隊過去十年先後發現魚類及蝦類主要致敏原，今次針對蟹的研究有助為海鮮過敏患者提供更全面、更精準的個人化診治方案，以免患者不必要地戒口。
研究已於權威過敏科國際醫學期刊《Allergy》及兩個國際過敏大會（美國過敏、哮喘及免疫學學會2025國際會議和2025年歐洲過敏及臨床免疫學會年會）上發表。
港女遊韓食醬油蟹嚴重過敏
患者Mercy自幼對多種魚類過敏，過去從未對貝類過敏。她早前在韓國旅遊期間進食醬油蟹後約五至十分鐘，出現咀唇腫脹、喉嚨阻塞及頭暈等過敏反應，中大團隊為她處方腎上腺素自助注射器（俗稱「救命筆」），作為嚴重過敏反應的緊急醫療處理。及後利用她的血清樣本作更詳細的貝類過敏測試，發現她對血藍蛋白呈抗體反應。血藍蛋白是一種多在花蟹及大閘蟹蟹膏出現的蛋白質。