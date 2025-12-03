護肝方法｜中醫推薦2大護肝心得 2款湯水茶飲大減肝毒 按摩穴位助清肝降肝火

肝臟有「沉默器官」之稱，一旦出現毛病，到出現明顯症狀時往往經已太遲，令治療難度大增。台灣傳媒《健康2.0》近日邀請專家剖析肝癌晚期發現的成因，並結合中西醫角度，提供日常可行的護肝方案，其中兩款茶飲特別推薦各位一試。

