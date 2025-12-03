護肝方法｜中醫推薦2大護肝心得 2款湯水茶飲大減肝毒 按摩穴位助清肝降肝火
肝臟有「沉默器官」之稱，一旦出現毛病，到出現明顯症狀時往往經已太遲，令治療難度大增。台灣傳媒《健康2.0》近日邀請專家剖析肝癌晚期發現的成因，並結合中西醫角度，提供日常可行的護肝方案，其中兩款茶飲特別推薦各位一試。
中醫推介刮痧兩穴位 助清熱明目
在中醫角度，養肝保肝可透過穴位按摩與中藥茶飲雙管齊下。中醫師吳宏乾建議，大家可針對腳部的「太衝穴」與「行間穴」進行按摩，這有助於降肝火及清肝明目。操作方法簡單，只需利用刮痧板，由太衝穴順著刮向腳尖方向即可。
兩款護肝茶飲 針對不同體質
吳宏乾特別提供兩款中藥茶飲，分別針對一般預防及長期病患調理（藥材次序經調整）：
1.去肝火茶
防癌保肝。此茶飲旨在降低體內發炎反應、提升免疫力，從而營造不利於癌細胞生長的環境。
- 材料：莪朮、三棱、絞股藍、半枝蓮、白花蛇舌草各10克。
- 作法：將上述藥材放入1500c.c.飲用水中，煮沸約3分鐘，待溫度適中後即可當作茶水飲用。
2.千金養肝湯
溫補肝脾（適合乙型、丙型肝炎患者） 對於一般大眾，特別是乙型（B型）、丙型（C型）肝炎患者，吳宏乾推薦這款適合作為日常養肝的湯方。他分享臨床案例指曾有患者毒量破2000 IU/mL，以這帖茶飲喝半年後，病毒量明顯降低。
- 材料：茵陳蒿9克、紅棗6克、生薑5薄片、甘草6克、黃耆6克、茯苓6克、白扁豆6克、白朮6克、白芍6克
- 作法：同樣將藥材以1500c.c.飲用水煮沸3分鐘，放涼至適溫後飲用。
勿信偏方「以毒攻毒」亂食草藥恐中毒
坊間流傳不少聲稱能「養肝」的草藥，如火巷草、雷公藤等。吳宏乾嚴正強調，中醫治療肝病並非採取「以毒攻毒」的策略，而是著重於改善癌細胞偏好的發炎體質，透過扶正固本、活血化瘀及清熱解毒等正規方式調理。
他警告，上述提及的坊間草藥均具強烈毒性，並非正規中藥材。一旦誤食，隨時引致腹瀉、嘔吐、灼傷，甚至嚴重損害肝功能。市民在使用任何草藥前，必須先諮詢專業中醫師評估並由其開立處方，切勿自行採藥亂吃。
西醫籲慎用止痛藥 百香果牛油果助代謝
除了中醫調理，西醫亦提醒用藥安全。台灣新光醫院胃腸肝膽科醫生朱光恩指出，藥物性肝損傷屢見不鮮，常見元兇包括：
- 部分抗生素
- 抗黴菌藥
- 降血脂藥
- 常見止痛藥（含乙醯胺酚成分）
朱光恩提醒，雖然大部分情況下停藥後肝功能可逐漸恢復，但市民用藥前務必諮詢醫生意見，切勿輕信親友推薦而胡亂服藥。
在飲食方面，高雄榮總醫生林恭弘建議可多攝取百香果與牛油果（酪梨）。他指出，百香果富含抗氧化物及維他命C，能減少自由基對肝臟造成的氧化傷害。動物研究亦證實，小鼠連續飲用百香果汁15日後，其肝功能指數AST及ALT均有明顯下降，顯示天然食材對幫助肝臟代謝具有正面作用。
