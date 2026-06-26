健康飲食｜不同種類乳酪效果差異大 1款乳酪菌種多50倍 醫生：助降壞膽固醇及血糖

不少人吃乳酪，是希望補充益生菌、改善腸道健康。台灣家醫科醫生李思賢表示，不同乳酪所含菌種及發酵方式差異很大，效果未必一樣。近年研究發現，克菲爾乳酪（Kefir）較一般乳酪含有更多種類微生物，或有助增加腸道益生菌多樣性，並具降低壞膽固醇、三酸甘油酯及空腹血糖的保健潛力。

