健康飲食｜不同種類乳酪效果差異大 1款乳酪菌種多50倍 醫生：助降壞膽固醇及血糖
廣告
不少人吃乳酪，是希望補充益生菌、改善腸道健康。台灣家醫科醫生李思賢表示，不同乳酪所含菌種及發酵方式差異很大，效果未必一樣。近年研究發現，克菲爾乳酪（Kefir）較一般乳酪含有更多種類微生物，或有助增加腸道益生菌多樣性，並具降低壞膽固醇、三酸甘油酯及空腹血糖的保健潛力。
克菲爾乳酪源自歐洲高加索山脈，是一種發酵乳製品。李思賢在社交平台指出，很多人以為克菲爾只是質地較稀的乳酪，但兩者最大分別不在口感，而是菌種、發酵結構及乳糖含量。
克菲爾乳酪與一般乳酪有何不同？
1.菌種數量
一般乳酪主要含有嗜熱鏈球菌及保加利亞乳桿菌等菌株，菌種相對較少。克菲爾乳酪則可含30至50種以上微生物，當中更包括一般乳酪較少見的酵母菌。
2.發酵時間
克菲爾乳酪以克菲爾粒（Kefir grains）作為發酵起始菌種。這是一種由細菌和酵母組成的共生體，發酵時間一般約24至48小時，比一般乳酪約4至8小時更長。
3.乳糖含量
由於發酵較徹底，克菲爾乳酪乳糖含量通常較低，部分乳糖不耐人士可能較易接受。不過，每個人耐受程度不同，初次食用仍應由少量開始。
研究：腸道菌多樣性改變較明顯
李思賢引述2026年發表於《Healthcare》期刊的研究指出，研究回顧28篇有關克菲爾乳酪的臨床試驗，發現克菲爾可增加乳酸桿菌屬（Lactobacillus）及阿克曼氏菌（Akkermansia muciniphila）等益生菌群的豐富度與數量。
研究亦指出，克菲爾乳酪具保健潛力，可能有助改善多項代謝指標，包括：
- 壞膽固醇（LDL）
- 三酸甘油酯
- 空腹血糖
另外，2025年一篇直接比較克菲爾乳酪與一般乳酪的研究發現，食用克菲爾乳酪組別，腸道菌多樣性改變較明顯；46.2%受試者在食用後，腹部不適症狀有明顯改善。
想補益生菌可怎樣選？
若目標是增加腸道微生物多樣性，克菲爾乳酪或比一般乳酪更有優勢。不過，選購時仍要留意成分，不是所有標榜益生菌或發酵乳的產品都一樣。
選購時可留意：
- 成分表是否標示 Kefir 或克菲爾
- 是否含活性菌種
- 糖分是否過高
- 有沒有額外添加糖漿、香精或甜味劑
- 是否適合自己腸胃耐受程度
若平日較少飲奶或容易腹脹，可先由少量開始，例如每日數口至半杯，觀察腸胃反應後再增加。