健康飲食｜食1杯抵消3日暴食 研究揭乳酪降血糖膽固醇 注意成份關鍵在於「2個字」
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日常生活中難免會有飲食不節制的時候，大時大節甚至會暴飲暴食。有醫生就指出，有研究發現乳酪可促進新陳代謝、燃燒脂肪並改善慢性發炎，但重點並非市面上所有乳酪都有同樣效用，一旦揀錯甚至會引致肥胖，強調選擇正確乳酪「一杯勝過三日胡亂飲食」。
研究揭乳酪多重健康益處
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其社交平台專頁上表示，科學研究早已證實食用乳酪發酵乳製品，不僅能幫助排便順暢、減少腹脹，還能調整腸道菌群，促進脂肪燃燒、穩定血糖，甚至改善身體的發炎狀況。每天飲用乳酪其實有助保養身體。
常食乳酪穩血糖降膽固醇
張家銘指，乳酪能夠促進代謝的關鍵在於其中的活性益生菌，如乳酸桿菌和雙歧桿菌。這些益生菌進入腸道後，會產生短鏈脂肪酸和次級膽汁酸，雖然不如藥物般立即見效，但長期而言對穩定體重及促進代謝有顯著的幫助。
張家銘表示，研究發現經常攝取乳酪的人，脂肪堆積的風險較低，血糖和膽固醇的控制更為穩定。生成的短鏈脂肪酸和次級膽汁酸，能進一步啟動燃脂、穩糖和抗發炎的連鎖反應。換句話說，這杯看似普通的飲品，其實每天都在幫助身體「慢慢變瘦」。
非所有乳酪都有效 重點再於「2個字」
張家銘提醒，並非所有乳酪都能達到上述效果。市面上的果味乳酪或含糖乳酪，可能糖分高且菌量少，食得多反而會引致肥胖；他建議選擇無糖、原味且標示含活菌（活性）的發酵乳製品，如原味乳酪或克非爾（kefir），才能有效地餵養腸道菌群。
營養師教揀優質乳酪
關於如何選擇優質乳酪，註冊營養師曾欣欣（Gloria）曾於社交平台帖文指，香港的乳酪產品多數為進口，基於標籤問題，消費者難以判斷是否內含益生菌，建議大家可以從以下3個步驟做判斷：
- 包裝上是否標明「活性」、「live and active cultures」等字眼。
- 注意成份表菌種，是否除了兩款發酵菌之外，還添加了其他的益生菌。
- 查看包裝上是否標明「益生菌」、「Probiotics」等字眼。（歐洲出口乳酪不允許標示有關字眼，故此只能夠利用第1、2點判斷）