健康飲食｜食1杯抵消3日暴食 研究揭乳酪降血糖膽固醇 注意成份關鍵在於「2個字」

日常生活中難免會有飲食不節制的時候，大時大節甚至會暴飲暴食。有醫生就指出，有研究發現乳酪可促進新陳代謝、燃燒脂肪並改善慢性發炎，但重點並非市面上所有乳酪都有同樣效用，一旦揀錯甚至會引致肥胖，強調選擇正確乳酪「一杯勝過三日胡亂飲食」。

