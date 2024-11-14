男子低脂飲食1個月 減22磅反患嚴重脂肪肝 醫生揭少食1種食物出事
暴肥後瘋狂節食 減肥減出脂肪肝
據內地傳媒《南方＋》報道，暨南大學附屬第一醫院臨床營養科主任醫生葉艷彬分享了一個病例；這名男大學生因學業壓力及生活節奏加快，從去年開始暴飲暴食，經常熬夜至凌晨，幾乎不運動。半年內，他的體重飆升至90公斤，BMI達到30.42，並出現輕度脂肪肝、高尿酸及高血壓等健康問題。
為了減肥及改善健康狀況，他從今年5月開始採取極端的節食和高強度運動計劃，期望快速瘦身：
- 早餐及晚餐只吃一片全麥麵包，午餐則選擇低脂輕食
- 經常到健身室進行高強度運動，如用跑步機
一個月後，他雖然成功減去20斤（約10公斤），但卻出現免疫力下降、精神不振、心悸等問題，脂肪肝更由輕度惡化至重度。
過度節食「減肌不減脂」 醫生制定健康餐單
為何減肥成功卻引發脂肪肝？葉艷彬醫生解釋，過度節食雖然能快速減重，但減少的大多是肌肉而非脂肪。由於蛋白質及其他營養素攝取不足，身體無法合成足夠的載脂蛋白，導致脂肪代謝紊亂，脂肪堆積於肝臟，形成重度脂肪肝。她提醒，運動應適量，過度運動反而會損害健康。
事主於今年6月再度求醫，並按照葉醫生的建議改善生活習慣，包括：
- 每天攝取充足蔬菜、全穀雜糧和低脂優質蛋白質，確保營養均衡
- 根據身體狀況進行適量帶氧運動，如慢跑、健身操等
- 配合可調整情緒的休閒活動，側如旅遊、寫作、攝影等
在遵守醫生建議下，事主在105天後成功減去約9.9公斤，內臟脂肪等級減低，BMI指數亦減少3.3，重點是重度脂肪肝問題亦已完全解決。葉醫生補充指，肥胖經常伴隨胰島素阻抗及高血脂等代謝問題，令脂肪肝出現機會大大增加，甚至會引發焦慮、抑鬱等心理毛病，提醒減肥應以合理及健康的方式進行。
脂肪肝如何治療？
外科專科醫生吳國際曾指出，一般脂肪肝是不需任何藥物去醫，因為脂肪積聚一定有它特定的原因，所以如果有脂肪肝，通常會勸病人改善生活習性，最重要是不要喝酒及吸煙、身體熱量的攝取要適量，飲食亦要注意「三低一高」，低脂、低糖、低鹽、高纖維。
8種營養素逆轉脂肪肝
台灣營養師余朱青曾提到，肝臟在代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成，但可以透過飲食補充。她推薦以下8種營養素，有助於改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。
1.抗氧化蔬果（維他命A）
- 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜
2.抗氧化蔬果（維他命B）
- 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔
3.抗氧化蔬果（維他命C）
- 番石榴、奇異果
4.抗氧化蔬果（維他命E、Omega-9）
- 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果
5.優質蛋白質
- 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉
6.藻褐素
- 褐藻類的海帶及昆布
7.抗炎抗氧化食材
- 蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇
- 茄子、葡萄（花青素）
- 番茄、南瓜（茄紅素）
8.具解毒功能植物營養素
- 西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜
她指出，選擇食材時應以原形食物為主，避免加工食品、油炸食物，並控制鹽及食品添加劑的攝取，以免加重肝臟負擔。除了攝取對肝臟有益的食物，還應避免以下食物：
- 高脂、高糖、高鹽的食物
- 酒精
- 來源不明的草藥補品