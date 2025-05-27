健康瘦身｜日日食Pizza反瘦22磅 醫生揭1種關鍵營養素 助減脂控糖預防3種癌症
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尤其人到中年，不少人都有減肥需要，除運動之外，調節飲食亦是常見減肥方法。有台灣醫生早前就分享自身減肥經歷，指人在美國進修時經常食薄餅（Pizza），意外地體重卻是不增反減。他事後分析指減肥關鍵或是「1種蔬菜」，不但能夠幫助身體更有效處理糖分及脂肪，更能進一步降低內臟發炎和脂肪堆積風險。
醫生留美常食薄餅+番茄 體重不增反減22磅
台灣基因醫生張家銘早前在社交平台分享，指自己在美國進修時，每天中餐都吃番茄加薄餅。他憶述當時覺得這種食法「又抵又好食」，未料他回到台灣後一磅體重，發現不知不覺間已減去10公斤（約22磅），其中關鍵或許就藏在番茄裡頭。
張醫生強調，蔬菜在減重過程中扮演著重要角色；蔬菜不僅能提供豐富的纖維，還能促進消化系統的健康運作，這對於控制體重至關重要。此外，蔬菜中的營養成分有助於減少體內的炎症反應，從而降低脂肪堆積的可能性。
茄紅素益處多 茄醬茄膏亦可多食
張醫生續指，番茄好多時只是正餐配菜，但醫學界近年越來越肯定「茄紅素」功效，有助抗癌、控血糖，於保護心血管功能上有關鍵作用。他又補充指茄紅素屬於脂溶性營養素，煮熟再食其實比生食番茄更有助茄紅素吸收，因此番茄炒蛋、番茄炒牛肉、橄欖油炒番茄、番茄濃湯、意大利麵拌紅醬，甚至是茄醬茄膏這些加工品，只要必是添加過量糖鹽，都可以是吸收茄紅素的穩定來源。
張家銘續指現代生活壓力大、常捱夜食外賣，同時又常用手機，體內容易累積大量自由基，進而攻擊細胞、破壞DNA，令身體加速衰老、容易發炎，癌症風險亦隨之上升，而茄紅素就像細胞的「避彈衣」，能主動抓住自由基，降低細胞損傷的風險。尤其是針對前列腺癌、乳癌、口腔癌。研究已發現茄紅素能影響基因表現、抑制癌細胞生長，甚至有機會延緩腫瘤的發展。
他又引述研究指出，茄紅素可以降低胰島素阻抗、穩定血糖、幫助脂肪細胞代謝正常化。簡單說，它讓身體更能處理糖分和脂肪，減少內臟發炎與脂肪堆積的風險。但這不是短期能看見的「暴瘦成果」，但卻是能長久維持健康體態的重要後盾。
張家銘稱坊間常覺得要健康就得戒糖戒油，有如無法品嚐美食，但事實上健康亦可以由一碟番茄炒蛋開始，慢慢控制自由基、穩定血糖，再逐步調整發炎體質，「一顆番茄，是身體改變的起點」。