健康瘦身｜日日食Pizza反瘦22磅 醫生揭1種關鍵營養素 助減脂控糖預防3種癌症

尤其人到中年，不少人都有減肥需要，除運動之外，調節飲食亦是常見減肥方法。有台灣醫生早前就分享自身減肥經歷，指人在美國進修時經常食薄餅（Pizza），意外地體重卻是不增反減。他事後分析指減肥關鍵或是「1種蔬菜」，不但能夠幫助身體更有效處理糖分及脂肪，更能進一步降低內臟發炎和脂肪堆積風險。

