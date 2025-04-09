兒茶素｜兒茶素防癌護血管 6種茶兒茶素含量比拼 龍井/壽眉/烏龍/普洱邊款最健康？
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品茶不僅能陶冶性情，其實還有益健康。有營養師指出，茶類當中普遍含有的兒茶素具有護心、促進代謝、預防食道癌及乳癌效果；茶類的發酵程度越低，兒茶素含量一般越高。營養師就拆解6種常見茶類，如綠茶白茶及烏龍茶的兒茶素含量，同時指出即使兒茶素含量較低，當中的「茶多酚」都可能帶有其他健康益處。
6種茶兒茶素含量比拼
台灣營養師林俐岑在其社交平台專頁「林俐岑營養師的小天地」發文，指發酵程度越低的茶，兒茶素含量一般越高，同時不同的發酵程度亦造就不同茶飲多樣風味：
1.綠茶
未經發酵工藝的茶飲，如三峽碧螺春、龍井茶及日本的玉露綠茶，均以高兒茶素著稱。
2.白茶
發酵程度約7至12%，如牡丹白茶、壽眉白茶，味道淡雅清新，口感溫和。
3.文山包種茶
屬於烏龍茶類中發酵程度最低的，約10至15%，產量大，易於購買。
4.高山烏龍茶
發酵程度在15至25%，屬輕度發酵茶，台灣是其最佳產地，含豐富兒茶素。
5.重發酵烏龍茶
發酵程度較高，約50至80%，如紅烏龍、東方美人茶，兒茶素含量較低。
6.全發酵茶
如紅茶和普洱茶，完全發酵，兒茶素含量極低。
兒茶素4大健康功效
林俐岑指出，兒茶素對身體有以下益處：
- 抗氧化作用：兒茶素是一種強效抗氧化植化素，能中和自由基，減少氧化壓力對細胞的損害，延緩衰老。
- 促進代謝：兒茶素能提升新陳代謝率，特別是在運動時加速脂肪燃燒，對體重管理有輔助效果。
- 改善心血管健康：研究顯示，兒茶素能降低壞膽固醇（LDL-c），促進血液循環，減少心血管疾病風險。
- 預防消化道癌症及乳癌
發酵茶的健康益處
林俐岑補充指經重度發酵的茶如紅茶或普洱，所含有的兒茶素雖然較低，但對健康仍有不少好處；其含有大量抗氧化劑如「茶多酚」，能中和自由基，減少細胞損傷。有研究顯示，定期飲用紅茶和其他發酵茶可能有助於降低血壓、改善血管功能，支持心血管健康。普洱茶等發酵茶能促進腸道健康，改善消化功能，並可能調節腸道微生物。
此外，發酵茶中的咖啡因和茶胺酸組合能提高注意力和集中力，同時帶來放鬆效果；茶多酚有助於降低壓力荷爾蒙如皮質醇的分泌，進而有紓壓效果。
提高兒茶素攝取6大貼士
綜合而言，要增加透過飲茶攝取兒茶素效率，可以從茶的選擇、沖泡方式、飲用時機以及搭配飲食等方面進行優化。兒茶素是一種強效的抗氧化劑，主要存在於綠茶中，尤其是EGCG（表沒食子兒茶素沒食子酸酯）含量豐富。以下是一些實用的建議：
1. 選擇高兒茶素含量的茶
- 優先選綠茶：綠茶比紅茶或烏龍茶含有更多未經氧化的兒茶素，尤其是日本抹茶、煎茶或中國龍井。
- 新鮮茶葉：選擇新鮮、優質的茶葉，因為存放過久的茶葉可能因氧化而損失兒茶素。
- 抹茶更高效：抹茶是將整片茶葉磨成粉直接飲用，攝取的兒茶素比泡茶高出數倍。
2. 優化沖泡方式
- 水溫控制：用80-85°C的熱水沖泡綠茶，避免過高溫（超過90°C），因為太高的溫度會破壞兒茶素結構。紅茶或烏龍茶則可用更高溫。
- 延長浸泡時間：浸泡2-5分鐘，讓更多兒茶素溶解到水中，但避免過長（超過10分鐘），以免茶湯變苦影響口感。
- 多次沖泡：第一泡通常釋放50-70%的兒茶素，後續幾泡仍有少量釋出，可充分利用茶葉。
3. 飲用時機
- 空腹飲用：在飯前或兩餐之間喝茶，胃中沒有食物競爭吸收，能提高兒茶素的生物利用率。
- 避免與含鐵食物同食：兒茶素可能與鐵結合形成不易吸收的複合物，降低吸收效率，因此避免與富鐵食物（如紅肉、菠菜）同時攝取。
4. 搭配飲食或添加物
- 加入檸檬汁：維生素C能穩定兒茶素並增強其吸收效率。少量檸檬汁或柑橘類水果搭配綠茶是不錯的選擇。
- 避免加奶：牛奶中的蛋白質（尤其是酪蛋白）會與兒茶素結合，降低其生物利用率，因此建議喝純茶。
- 少糖或無糖：糖分不會直接影響兒茶素吸收，但過多糖可能影響整體健康目標。
5. 增加飲茶頻率
- 少量多次：每天分2-3次喝茶（每次200-300毫升），比一次性大量飲用更能穩定提升血液中的兒茶素濃度。
- 每日總量：研究顯示，每天攝取500-1000毫克兒茶素（約2-4杯優質綠茶）能顯著發揮抗氧化效果。
6. 保存茶葉與茶湯
- 避免陽光與高溫：茶葉應存放在陰涼乾燥處，避免兒茶素氧化分解。
- 現泡現喝：泡好的茶湯放置過久（超過數小時），兒茶素會因氧化而減少，建議盡快飲用。
要追求最大化兒茶素攝取，可以考慮直接食用少量抹茶粉（例如加入水或食物中），因為這樣能完整保留茶葉中的活性成分。同時，根據個人耐受度調整攝取量，因為過量兒茶素可能引起胃部不適或咖啡因過量的副作用。