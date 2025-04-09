兒茶素｜兒茶素防癌護血管 6種茶兒茶素含量比拼 龍井/壽眉/烏龍/普洱邊款最健康？

品茶不僅能陶冶性情，其實還有益健康。有營養師指出，茶類當中普遍含有的兒茶素具有護心、促進代謝、預防食道癌及乳癌效果；茶類的發酵程度越低，兒茶素含量一般越高。營養師就拆解6種常見茶類，如綠茶白茶及烏龍茶的兒茶素含量，同時指出即使兒茶素含量較低，當中的「茶多酚」都可能帶有其他健康益處。

