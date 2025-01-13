冬日暖身湯水｜10款潤喉防感冒湯水食譜 最簡單3步有得飲 2款更可通便
冬天暖身湯水｜ 赤小豆粉葛鯪魚湯：增強免疫力
粉葛有清熱、生津止渴及紓緩肌肉痠痛的功效；赤小豆及扁豆有袪濕暖胃的作用；紅蘿蔔益肌明目、有助增強免疫功能；蜜棗則有補脾胃、止咳潤肺化痰等功效；鯪魚補氣活血。
|赤小豆粉葛鯪魚湯材料
|份量
|粉葛
|約1斤
|紅蘿蔔
|1條
|鯪魚
|1條
|扁豆
|80g
|赤小豆
|40g
|豬展
|$30
|蜜棗
|2粒
|薑
|2-3片
|水
|3L
赤小豆粉葛鯪魚湯做法：
1. 粉葛、紅蘿蔔去皮切件備用
2. 扁豆、赤小豆、蜜棗洗淨略浸備用
3. 豬展切件出水備用
4. 下油爆香薑片，放入鯪魚每邊煎約3分鐘
5. 除鯪魚外，將所有材料放入高壓煲至水滾，再放入已煎鯪魚煲20分鐘，於喝前再大滾一下便成 （若用一般煲具，則以大火煲滾，再用文火煲2-3小時便成）
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冬天暖身湯水｜海帶蘿蔔蜆湯：降壓排毒
海帶仲可以提高免疫力、降壓及排毒。
|海帶蘿蔔蜆湯材料
|份量
|海帶
|一片(可因個人喜好加多一至兩片)
|白蘿蔔
|一條
|蜆
|1斤
海帶蘿蔔蜆湯做法：
1.蜆用鹽水浸至吐沙；海帶浸水15-20分鐘待軟身。
2.白蘿蔔去皮，以滾筒式切塊。
3.海帶待軟身後切塊。
4.煲內放約2L水，水滾後加入海帶和蘿蔔，先用大火加蓋煲10分鐘，之後轉細火加蓋煲10分鐘。
5.再轉大火加入蜆。
6.煲至蜆開口，煲太久蜆會變老。
7.最後加少少鹽。
冬天暖身湯水｜蟲草花淮山圓肉杞子雞腳湯：滋肺補腎
蟲草花的功效則和蟲草差不多（當然兩者價錢差很遠），均有滋肺補腎護肝、抗氧化、防衰老、抗菌抗炎、鎮靜、降血壓、提高機體免疫能力等作用。而且蟲草花不寒不燥，具有補肺、補腎和護肝養肝的功效。淮山、圓肉同埋杞子都是補中益氣的食材。
|蟲草花淮山圓肉杞子雞腳湯材料
|份量
|蟲草花
|一両
|淮山
|一両
|圓肉
|約二十粒
|杞子
|一湯匙
|紅棗
|六粒
|雞腳
|十隻
|瘦肉
|$20
|蜜棗
|三粒
蟲草花淮山圓肉杞子雞腳湯做法：
1.雞腳洗淨汆水，記得腳趾不要剪，因為剪後就會在煲湯過程漏出雞油，湯會變得油膩。
2.瘦肉都要先汆水
3.紅棗洗乾淨後去核。
4.其他材料要浸洗。
5.煲內放約2.5L水，然後加入所有材料(雞腳除外)。
6.待滾起時，就用大火加蓋煲約30分鐘。
7.然後加入雞腳。
8.轉慢火加蓋煲多1.5小時，最後加入少少鹽調味。
冬天暖身湯水｜鹹菜胡椒豬肚湯：驅寒暖胃
胡椒豬肚湯有助紓緩天氣寒冷引發的胃痛，但由於湯水較為溫熱，陰虛火旺人士則不宜服用。
|鹹菜胡椒豬肚湯材料
|份量
|豬肚
|1個
|鹹菜
|100g
|豬骨
|200g
|黑胡椒
|1湯匙
|薑
|10g
|蔥
|10棵
|水
|1L
鹹菜胡椒豬肚湯做法：
1.將豬肚洗淨，剪去周圍的脂肪，並用清水清洗污穢物，用粗鹽刷洗豬肚3次，繼而用生粉刷洗豬肚3次，清洗乾淨後，瀝乾水份備用。
2.鍋中加水，加入薑和蔥，煮滾後，加入豬肚和豬骨，煮約3分鐘。
3.用另一個鍋，煮滾一鍋水，放入灼好的豬肚、豬骨及黑胡椒，煮45分鐘至1小時。
4.放入鹹酸菜，繼續煮20分鐘。 可自行調味，即可享用。
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冬天暖身湯水｜猴頭菇蘋果椰片南棗湯：止咳潤肺
猴頭菇益處多，有提高人體免疫力、抗氧化、提升胃部及消化系統功能等等；蘋果助消化、生津潤腸；南棗健脾補腎；花生含多種維生素、補腎益精；眉豆健脾化濕；蜜棗止咳潤肺。
|猴頭菇蘋果椰片南棗湯材料
|份量
|猴頭菇
|1個（約30g）
|蘋果
|2個
|椰片
|50g
|南棗
|5粒
|花生
|40g
|眉豆
|40g
|蜜棗
|2粒
|豬展
|$30
|水
|3L
猴頭菇蘋果椰片南棗湯做法：
1. 蘋果去皮去芯切件備用
2. 豬展切件出水備用
3. 猴頭菇以清水浸片刻並擠乾水
4. 去核南棗、椰片、花生、眉豆及蜜棗清洗略浸備用
5. 將所有材料放入高壓煲煲20分鐘，於喝前再大滾一下便成 （若用一般煲具，則以大火煲滾，再用文火煲2-3小時便成）
冬天暖身湯水｜南瓜淮山紅棗山斑魚湯：養顏
山斑魚滋陰養顏，更可增強免疫力。
|南瓜淮山紅棗山斑魚湯材料
|份量
|山斑魚
|1條
|淮山
|8片
|南瓜
|8件
|茨實
|2湯匙
|紅棗
|8粒
|蜜棗
|2粒
|豬骨
|$20
|薑
|3片
|水
|2L
南瓜淮山紅棗山斑魚湯做法：
1. 山斑魚洗淨抹乾備用
2. 豬骨出水備用
3. 南瓜去籽切件備用
4. 淮山、茨實、去核紅棗、蜜棗洗淨略浸備用
5. 下油爆香薑片，放入山斑魚煎約3分鐘，轉大火及倒入沸水
6. 滾起後轉用高壓煲，再加入餘下材料煲20分鐘，於喝前再大滾一下便成 （若用一般煲具，則以大火煲滾，再用文火煲2-3小時便成）
冬天暖身湯水｜ 金銀菜紅蘿蔔陳腎湯：清熱通便
菜乾味甘甜，有清熱潤肺、潤腸通便的功效；紅蘿蔔健脾潤膚；蜜棗及南北杏止咳化痰；陳腎清燥潤肺。
|金銀菜紅蘿蔔陳腎湯材料
|份量
|新鮮白菜
|1/2斤
|菜乾
|1束
|陳腎
|2個
|紅蘿蔔
|1條
|蜜棗
|3粒
|南北杏
|適量
|瘦肉
|$25
金銀菜紅蘿蔔陳腎湯做法：
1.瘦肉及陳腎出水備用
2. 紅蘿蔔去皮切件
3. 白菜浸軟洗淨；菜乾浸軟洗淨去菜頭
4. 蜜棗及南北杏洗淨略浸備用
5. 將所有材料放入高壓煲煲20分鐘，於喝前再大滾一下便成 （若用一般煲具，則以大火煲滾，再用文火煲2-3小時便成）
冬天暖身湯水｜牛鰍魚淮山粟米湯：預防感冒
牛鰍魚有補脾益氣、開胃的功效，它的膠質亦能養顏。紅蘿蔔健脾胃益肝明目；粟米富含蛋白質，經常食用有助提升免疫力 ，預防感冒，也能促進腸胃蠕動；紅棗補血氣及健脾；淮山補益脾胃益肺滋腎；無花果有潤腸功效。
|牛鰍魚淮山粟米湯材料
|份量
|牛鰍魚
|4-5條
|紅蘿蔔
|2條
|粟米
|1條
|紅棗
|6粒
|無花果
|3粒
|蜜棗
|1粒
|淮山
|5-8片
|薑片
|2片
|瘦肉
|$20
|水
|2.5L
牛鰍魚淮山粟米湯做法：
1. 牛鰍魚洗淨抹乾備用
2. 瘦肉出水備用
3. 紅蘿蔔去皮切件，粟米切件備用
4. 淮山、紅棗去核、無花果切半、蜜棗洗淨略浸備用
5. 下油爆香薑片，放入 牛鰍 魚煎約3分鐘，轉大火及倒入沸水
6. 滾起後轉用高壓煲，再加入餘下材料煲20分鐘，於喝前再大滾一下便成 （若用一般煲具，則以大火煲滾，再用文火煲2-3小時便成）
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冬天暖身湯水｜ 蘋果龍脷葉海底椰桔餅石黃皮水：治肺熱咳嗽
龍脷葉具有潤肺止咳、通便的作用，常用於治療肺燥咳嗽、咽痛失音和便秘。可清肺止咳、化痰平喘。治肺熱咳嗽、支氣管哮喘、急性支氣管炎、上呼吸道炎、失聲、肺結核、咽喉痛。石黃皮則有清熱利濕，寧肺止咳，也有消積的功效，是肺熱咳嗽化痰止咳的好食材。由於這個湯水沒有落肉，沒有油份，所以熱飲、凍飲，甚至雪凍飲都得，可以倒落水壺拿出街飲，非常方便。
|蘋果龍脷葉海底椰桔餅石黃皮水材料
|份量
|蘋果
|3個
|龍脷葉
|適量
|石黃皮
|適量
|海底椰
|適量
|桔餅
|適量
|蜜棗
|3粒
|南北杏
|適量
蘋果龍脷葉海底椰桔餅石黃皮水做法：
1 .將材料洗淨
2. 蘋果一分為四，去皮去芯
3.水滾後放入所有材料，中小火煲90分鐘即可
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冬天暖身湯水｜3種食材 蘋果紫花果水：清甜止咳
紫無花果，比一般無花果更清甜，而且無添加、果香十足，配以蘋果和龍眼乾同煲，不用額外加糖，清甜得來有助止咳。雖然要預備的材料頗多，但有助調理氣管不適，一試無妨。
|蘋果紫花果水材料
|份量
|蘋果
|1個
|龍眼乾
|5粒
|紫花果
|3粒
|水
|3大湯碗
蘋果紫花果水做法：
1. 先將蘋果去皮切片，切走蘋果芯
2. 洗淨所有其他材料
3. 加水入煲，凍水加入所有材料，水滾後轉細火煲45分鐘即可
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