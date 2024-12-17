2024做冬｜進補留意一種食物 攝取太多恐誘發關節痛 中醫推薦3湯2茶飲

冬至是二十四節氣之一，標誌著一年中白天最短、夜晚最長的時刻。這一天，廣東人聚餐經常選羊腩煲、煲仔飯、蛇羹、湯圓等，主要因為冬至時節，天氣寒冷，人體需要更多的熱量來保暖，然而部分關節痛人士「做節」需要留意一種食物，日日健康《醫聊室》請來註冊中醫師郭莹莹為大家講解進補時的注意事項。

