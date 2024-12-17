2024做冬｜進補留意一種食物 攝取太多恐誘發關節痛 中醫推薦3湯2茶飲
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冬至是二十四節氣之一，標誌著一年中白天最短、夜晚最長的時刻。這一天，廣東人聚餐經常選羊腩煲、煲仔飯、蛇羹、湯圓等，主要因為冬至時節，天氣寒冷，人體需要更多的熱量來保暖，然而部分關節痛人士「做節」需要留意一種食物，日日健康《醫聊室》請來註冊中醫師郭莹莹為大家講解進補時的注意事項。
糯米補益黏性高 食太多易誘發關節痛
食蛇羹總會配糯米飯，另外冬至當天廣東人喜歡以湯圓做甜品，寓意團圓，但原來不少人進食糯米製品會出現腸胃、關節等不適。醫師解釋，糯米能提供熱量和能量，特別適合寒冷的季節。適當服用糯米，有養脾胃作用。
但糯米黏性高，對於消化系統較弱的人或長者來說，可能會造成消化不良、腹脹等問題。此外，某些湯圓內餡糖分高，高血糖人士需留意。糯米有補益作用，本身已經有關節疼痛的話，進食後可能導致關節腫脹更加不適。進補雖有益，適量食用是關鍵！
冬天常見的其他進補食物包括羊肉、蛇羹、白飯等，中醫角度皆具有溫補作用，煲仔飯中的米飯和配料能提供充足的能量，蛇羹則以其高蛋白和滋補的特性，幫助增強免疫力，羊肉有補陽溫暖的特性，有助增強身體的陽氣。
中醫嚴選3款湯水 有助消除疲倦、產後恢復
除了常見食材，郭醫師嚴選3款湯水和2款茶飲，針對不同長者體弱、準媽媽產後恢復、陽虛怕冷等不同人士。
1. 羊肉湯
- 湯料功用：羊肉具有溫陽散寒的效果，適合冬季進補。
- 適用人群：陽虛、怕冷的人群。
- 飲用宜忌：腸胃不佳、陰虛內熱者應適量。
- 注意事項：羊肉性熱，過量食用可能導致上火。
2. 黃耆杜仲雞湯
- 湯料功用：黃耆能補氣，杜仲則有助於強筋健骨，雞肉補中益氣。
- 適用人群：氣虛、體質虛弱的人士，特別是經常感到疲勞者。
- 飲用宜忌：有高血壓的人應適量。
- 注意事項：黃耆性溫，過量使用可能導致上火，建議根據自身情況調整用量。
3. 花膠雞湯
- 湯料功用：花膠滋陰潤燥，雞肉則能補中益氣。
- 適用人群：虛弱、產後恢復的人士。
- 飲用宜忌：對海鮮過敏者應避免。
- 注意事項：孕婦可適量飲用，但需注意食材的新鮮與衛生。
兩款快手茶飲 補血補氣告別手腳冰冷
1. 桂圓紅棗茶
- 材料：桂圓肉、紅棗、枸杞
- 功效：桂圓有助於補心安神，紅棗能養血潤燥，枸杞則有明目和滋補肝腎的作用。
- 適用人群：氣血不足、容易疲倦、失眠的人群。
- 飲用宜忌：糖尿病患者應控制用量，過量食用紅棗可能導致上火。
- 沖泡方法：將所有材料放入熱水中，浸泡約10-15分鐘即可飲用。
2. 黃耆薑茶
- 材料：黃耆、干姜、蜂蜜（可選）
- 功效：黃耆能補氣健脾，干姜溫陽散寒，適合冬季保暖。
- 適用人群：氣虛、怕冷、容易感冒的人群。
- 飲用宜忌：陰虛內熱者應適量，過敏體質者需注意。
- 沖泡方法：將黃耆和干姜放入熱水中，煮沸10分鐘，根據口味添加蜂蜜後飲用。