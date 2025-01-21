血管逆齡回春20年 多食冬菇患癌風險低25% 3大冬菇食譜防止營養流失

年僅歲晚，冬菇髮菜可謂團年飯裡面的常見菜式，但原來冬菇的健康價值可能比大家想像中更高。有日本節目分析冬菇各項好處，發現它不但具有軟化血管、防止血管栓塞功能，甚至還可以預防癌症，大家食團年飯之餘不妨參考一下。

