血管逆齡回春20年 多食冬菇患癌風險低25% 3大冬菇食譜防止營養流失
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年僅歲晚，冬菇髮菜可謂團年飯裡面的常見菜式，但原來冬菇的健康價值可能比大家想像中更高。有日本節目分析冬菇各項好處，發現它不但具有軟化血管、防止血管栓塞功能，甚至還可以預防癌症，大家食團年飯之餘不妨參考一下。
日本醫學節目《幫緊你醫緊你》早前一集探討冬菇對血管健康的影響。節目指，日本靜岡縣以其肥厚且香味濃郁的冬菇聞名。東京農業大學的江口文陽博士研究冬菇超過30年，指出冬菇含有兩種高濃度的營養素，對於恢復血管年輕及預防癌症有顯著效果。
香菇嘌呤降膽固醇 預防動脈硬化
冬菇含有高濃度的香菇嘌呤，這一營養素在菇菌中名列前茅，遠超其他菇類。香菇嘌呤有助改善血液循環、降低膽固醇、預防動脈硬化及抑制高血壓，促進壞膽固醇排出。靜岡縣的冬菇農民就因常食冬菇，血管年齡普遍比實際年齡年輕18至29歲。此外，冬菇還富含維他命D。
一個方法鑑別新鮮冬菇
正確的烹調方法能減少香菇嘌呤的流失。新鮮冬菇含有最多的香菇嘌呤，鑒別新鮮度可觀察菇傘下的菌褶，鮮菇的菌褶應為白色且堅挺。若冬菇已採摘一週，菌褶會變黑並開始軟化。
3種烹調方法保留冬菇營養價值
1.煎冬菇
將鮮菇的菇柄剪掉，煎時菇傘向下（深色面朝下），以防香菇嘌呤流失。加蓋用小火煎5分鐘，待聞到香味及見到菇汁後，打開蓋加少許豉油即可。
2.豬肉釀冬菇
清蒸豬肉釀冬菇時，應用70至80℃的細火蒸5分鐘，以減少香菇嘌呤因熱力變質，讓身體更易吸收，改善血液循環。
3.冬菇飯
將浸泡過的乾冬菇切片，與米、豉油、清酒、鹽、紅蘿蔔、油揚絲、罐頭吞拿魚及浸菇水一同放入電飯煲煮飯，最後加少許小魚乾，吸收香菇嘌呤及更多維他命D。
提升維他命D含量 冬菇冷藏浸泡法
冬菇中的維他命D對預防癌症有積極作用，能強化骨骼及提升免疫力。研究顯示，血液中維他命D濃度較高的人，患癌風險降低約25%；將冬菇在陽光下曬乾約6小時，可提升其維他命D含量約一倍，或直接購買乾冬菇。用冷水浸泡乾冬菇並冷藏一晚，能使冬菇口感更爽嫩。烹調時加入油，能更好吸收脂溶性維他命D，並可加鹽、胡椒粉、蒜及芫荽調味。
圖片來源：《幫緊你醫緊你》截圖