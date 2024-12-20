63歲劉德華容顏不老精力盛 分享6大凍齡保養祕訣 戒1類飲品早餐食麥皮養生
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劉德華現正在港連開20場跨年演唱會，其「今天…is the Day」巡迴演唱會將開足72場，地點由一開始的內地個地方，以及澳門、新加坡、馬來西亞等，體力稍差都難以應付。事實上，今年已63歲的他向來有不老男神稱號，密密工作仍能保持精力充沛，外貌亦獲讚「凍齡」。有台灣營養師就分析其6大養生祕訣，讓大家都可以參考華仔生活方法，齊齊凍齡！
營養師分享劉德華凍齡6招
台灣營養師高敏敏早前發文，指劉德華曾熱衷拍片分享生活，期間曾公開自己的晚餐，當中可見大部分都是蔬菜。高敏敏就整理了劉德華的生活及飲食習慣，歸納出步入中年仍能身強體壯的秘密給大家參考：
1. 不喝凍飲
華仔30年以來堅持以熱飲取代冷飲，因爲熱飲能幫助血液循環。
2.晚上7點後
除晚上7時後不進食外，早餐前應有至少10小時空腹，讓食物完全消化完畢，減少腸胃負擔。其概念有點類似輕斷食，讓空腹的時間長、更有利脂肪燃燒。
3.每餐7分飽
維持每餐7分飽；遵守不把胃撐大、不暴飲暴食的原則，並在固定的時間內吃完晚餐，也放慢吃飯速度。
4.盡量茹素
華仔從2013年開始茹素，只有在拍戲時會吃少量的雞肉及乳酪。
5.多做有氧運動
平日勤做30～40分鐘的有氧運動，以及胸肌、腹肌訓練，維持體能的彈性與平衡，也避免運動倦怠與停滯期、延緩老化。
6.食乳酪麥皮
將乳酪麥片麥皮當做早餐享用，補充膳食纖維之外也能攝取益生菌。
高敏敏補充指除了上述6大養生秘訣，建議大家可以多吃蔬菜、高纖食物，並選擇需要多咀嚼的食物以增加飽足感、不易暴飲暴食；纖維也有助腸道健康、有效排出代謝廢物。
圖片來源：IG、影片截圖