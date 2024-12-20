63歲劉德華容顏不老精力盛 分享6大凍齡保養祕訣 戒1類飲品早餐食麥皮養生

劉德華現正在港連開20場跨年演唱會，其「今天…is the Day」巡迴演唱會將開足72場，地點由一開始的內地個地方，以及澳門、新加坡、馬來西亞等，體力稍差都難以應付。事實上，今年已63歲的他向來有不老男神稱號，密密工作仍能保持精力充沛，外貌亦獲讚「凍齡」。有台灣營養師就分析其6大養生祕訣，讓大家都可以參考華仔生活方法，齊齊凍齡！

