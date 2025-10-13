健康食物｜可致動脈硬化危害心臟 專家列9大有害早餐食物 心臟科醫生：畀錢我都唔食
心臟專家列9大高危早餐食物
心臟科醫生Sanjay Bhojraj接受《CNBC》訪問時指出，不少被冠以「有益心臟」、「低脂」標籤的食物其實暗藏加劇發炎或升高血糖風險，長期食用甚至會增加動脈硬化風險，直言「畀錢我都唔食」。他又列出9種最高危的「偽健康早餐」，並且逐一拆解原因，提醒大眾注意。
1.含糖早餐穀片
這類產品常以鮮豔包裝和卡通圖案吸引消費者，甚至聲稱健康，但實際上高糖成分會令血糖與胰島素快速飆升，長期食用易導致代謝混亂與慢性疲勞。他建議以燕麥搭配莓果與肉桂代替，纖維豐富之餘又具抗氧化效果。
2.加工火腿
加工火腿經常含硝酸鹽及亞硝酸鹽，進入人體後有機會轉化為致癌物質，還會升高血壓、損害血管。他建議改以自行烤製的雞胸或火雞胸肉取代，成份更為天然。
3.汽水及能量飲品
這些飲品不僅含糖量高，還可能添加人工甜味劑，對腸道菌群造成破壞，加速老化。他建議改喝檸檬梳打水或冰鎮花草茶，以降低血糖負擔。
4.油炸食品
包括薯條或炸熱狗等等，這些食物通常使用高溫加工植物油製成，過程中會產生大量氧化副產物，會滲透血管壁，促進動脈斑塊累積。他建議改用橄欖油或牛油果油進行烘烤。
5.方包等精製碳水化合物
這些經過高度加工的穀類食物缺乏纖維與營養，進入體內後轉化為糖，易導致胰島素阻抗與脂肪堆積。建議選擇100%全穀或發芽穀麵包更健康。
6.人造牛油或各種「假牛油」
這些產品曾被認為是低脂替代品，但其實上富含反式脂肪，會增加壞膽固醇、降低好膽固醇，使血管變硬。Sanjay Bhojraj建議使用草飼奶油或冷壓橄欖油為佳。
7.植物肉
即使標榜「植物性」，但其實植物肉多含有大量鈉、人工添加物與精製油，並不健康。他推薦使用扁豆、豆類或簡單製作的豆腐作為替代。
8.高鈉罐頭湯
一碗罐頭湯的鹽分可能已逼近每日攝取上限，容易導致高血壓與心臟問題。他建議自製蔬菜香草湯品，既美味又不傷身。
9.調味奶精
這類產品雖只是一匙添加，但往往是糖、香料與氫化油的混合體，長期使用會促進發炎與動脈斑塊堆積。他建議使用無糖植物奶如杏仁奶、燕麥奶搭配肉桂或香草萃取來取代。
Sanjay Bhojraj強調，健康飲食是預防心血管疾病的根本，除了規律運動與壓力管理外，對於每天吃進口中的每一口食物也要有高度警覺。他呼籲想要保護心臟與血管，從認清並避開這9種食物開始，就是最好的第一步。