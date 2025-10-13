健康食物｜可致動脈硬化危害心臟 專家列9大有害早餐食物 心臟科醫生：畀錢我都唔食

美國心臟專科醫生Sanjay Bhojraj擁有超過20年臨床經驗，他觀察到許多患者即使有運動習慣和懂得紓壓，仍然面臨動脈堵塞與代謝異常等健康問題。他指出，這些問題的「共通關鍵」往往來自於日常飲食，特別是那些看似無害但實際上對血管造成慢性傷害的加工食品和高糖高脂飲品。為此他整理出9種「絕對不食」的早餐食物，提醒大眾注意。

