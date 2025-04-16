食用安全｜含耐熱毒素重金屬 專家警告小龍蝦避食2個位 可致橫紋肌溶解 過敏體質避食
小龍蝦蝦頭重金屬明顯高於腹部
據《央視》報道，有研究顯示小龍蝦不同部位的重金屬含量存在顯著差異，其中腹部肌肉的重金屬含量明顯低於蝦頭。這是因為小龍蝦的肝、腎、胰等解毒和排泄器官集中在頭部，這些器官能夠產生大量的金屬硫蛋白來束縛重金屬元素，因此重金屬更容易在頭部聚集。此外，小龍蝦的外殼也是處理重金屬的重要部位。
小龍蝦的重金屬含量與其生活環境密切相關。若能進行規範化養殖並保持水源質量，便能確保小龍蝦肉的安全性。市面上正規養殖的小龍蝦，其可食部位（腹部肌肉）的重金屬含量均在安全範圍內，消費者可以放心食用。
蝦膏脂肪及重金屬含量俱高
小龍蝦的內臟位於蝦頭，味道鮮美的蝦膏實際上是其肝臟和胰腺，脂肪含量高且重金屬含量超過蝦肉。因此，建議食用小龍蝦時只吃蝦肉，避免食用蝦膏及蝦頭。此外，小龍蝦的蛋白質含量較高，屬於中嘌呤食物，過敏體質者及痛風患者應謹慎食用。
挑選小龍蝦技巧
報道指，挑選小龍蝦時，應選擇活的小龍蝦，觀察其背部是否紅亮乾淨，腹部和爪的絨毛是否白淨整齊，最重要的是蝦腮是否白而乾淨。若外表呈暗紅色且肚下發黑，可能是在不潔環境中生長的，應避免選擇。捏一下蝦身，選擇蝦身硬挺、觸鬚齊全的，這樣的蝦肉質彈性好，烹飪後味道鮮美。聞一下小龍蝦是否有異味，若有異味則不宜選擇。
清洗及處理方法
清洗小龍蝦時，可先用流動水沖洗，然後在水中加入食鹽或白醋，浸泡1至2小時。用刷子或鋼絲球刷洗小龍蝦腹部，根據需要剪去小腳和大鉗子，清洗乾淨後去除蝦腮和腸道。
處理小龍蝦安全措施
1.戴手套處理小龍蝦
處理時最好戴上一次性手套，減少手部與小龍蝦的直接接觸，降低感染風險。但要注意，手套可能會被尖銳的殼或鉗子刺破。
2.使用專業工具
處理小龍蝦時，使用剪刀、鉗子等專業工具，不僅方便處理，還能降低手部受傷的風險。
3.注意手部衛生
處理小龍蝦前後都要注意手部衛生，處理前洗手並消毒，處理後及時洗手並擦乾。若手部被刺傷或出現傷口，應及時清洗並消毒。
4.視情況選擇多層手套
戴多層手套可增強防護效果，但要注意手套的透氣性和舒適度，避免因手部出汗增加感染風險。
小龍蝦可含耐熱毒素 有港人食後橫紋肌溶解
2016年，本港先後有兩名分別30及55歲的女子在食用已煮熟的小龍蝦後，分別出現背、胸、肩和大腿嚴重肌肉痛，以及肩膀、手臂和雙腳嚴重肌肉痛症狀。
衞生署當時解釋指，橫紋肌溶解症症狀為肌肉溶解，並可引致腎臟受損和其他併發症；署方指自1924年起，北歐、美國、巴西亞馬遜地區和中國等地曾發生由食用淡水魚和小龍蝦引致的橫紋肌溶解症零星個案或群組爆發。此症可能是積累在有關動物體內未知的耐熱毒素引致。