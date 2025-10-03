脂肪肝｜41歲周奕瑋患重度脂肪肝指數爆錶 靠3招半年成功逆轉不藥而癒

41歲旅遊達人周奕瑋（Jarvis）經常港日兩邊走，拍片「食買玩」難免要在鏡頭前大飲大食，對健康多少有影響。事實上，月前他曾分享指做身體檢查後驚患重度脂肪肝，情況相當嚴重。至近日，Jarvis透露近況指脂肪肝指數已逐步下降，其中肝臟硬度及肝臟纖維化指數甚至大減至個位數，「成績」相當令人鼓舞。

