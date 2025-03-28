早餐陷阱｜早餐飲咖啡+三文治 女子竟患糖尿病前期 專家教5招3個月改善血糖

許多糖尿病前期患者常欠缺自己過量攝取糖分或主食的自覺，確診後難免感到不解。台灣有醫生就指出出對於不少個案，仔細檢視患者飲食習慣其實都可以找出罹患糖尿端倪，當中三文治或二合一即溶咖啡都可以是導致糖尿病的元兇。

