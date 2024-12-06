超級食物｜追蹤逾10萬醫護研究20年 哈佛認證5大超級食物防癌/降膽固醇/抗炎
【哈佛認證/哈佛研究/超級食物/防癌/降膽固醇/抗炎食物/超級食物】現代人常見死因如癌症、中風、心臟病、糖尿病等，都與身體的慢性發炎有一定關聯。而哈佛醫學院的一項長達20年的研究指出，有5種食物能夠有效抗發炎，並可預防癌症、中風等心腦血管疾病。
5大抗發炎超級食物
台大急診醫學部臨床教授李建璋在節目《健康云之道》中提到，經長期觀察研究發現，現代人主要死因如癌症、心血管疾病、中風等，實際上都與體內的發炎有關。當體內的發炎物質水平較高時，罹患這些疾病的風險也隨之增加。他指哈佛醫學院於2024年3月發表了一項研究，該研究超過10萬名護理師參與，參與者需要記錄其每天飲食內容，並每月抽血檢驗。他指從開始攝入食物到患有癌症，可能需約10至15年時間，因此如沒有長期追蹤，很難斷定其因果關係。該研究發現5類超級食物能減少體內發炎，對身體健康有顯著益處。
5. 魚類
- 例子：三文魚、鯖魚、吞拿魚、沙甸魚
- 解說：地中海沿岸國家的居民因飲食習慣中大量攝取魚類而普遍壽命較長；同樣，日本也是長壽之國，當地人的日常飲食中魚類和海鮮占據重要地位，是促成長壽的原因之一。
4. 堅果類
- 例子：除了花生外，其他堅果均可視為有益堅果
- 功效：堅果具有良好的抗發炎效果，有助於預防腦霧、阿茲海默症（屬於腦退化症/認知障礙症），並能增強學習力和專注力。
3. 綠葉蔬菜
- 功效：綠葉蔬菜具有抗氧化、低熱量及高纖維等特點，對身體健康非常有益。
- 食用建議：建議每餐食用的蔬菜份量應占盤子的一半，蔬菜越綠越好，因為其含有更多的葉綠素、礦物質及纖維，對身體健康更有幫助。
2. 莓果類
- 例子：藍莓、士多啤梨、枸杞
- 功效：這些莓果類水果具有強大的抗發炎作用，對健康有顯著益處。
1. 番茄
- 功效：番茄富含抗氧化物質，具有強大的抗發炎效果。
- 食用建議：無論是大番茄還是小番茄，都可作為水果或料理使用，建議在日常生活中多加攝取，有助於降低發炎風險。
5類增加慢性發炎風險食物
與此同時，哈佛醫學院的研究也發現，有5類食物會增加體內慢性發炎的風險，繼而誘發慢性疾病。這些食物包括：
- 油炸類食物：如炸雞、炸薯條等，這些食物含有大量不健康的油脂，容易引起體內發炎。
- 精製碳水化合物：如白麵包、白米等，這些碳水化合物在加工過程中去除了大部分營養成分，對健康不利。
- 含糖飲料：例如汽水、果汁等含糖飲料，會導致血糖波動，促進體內發炎反應。
- 豬油：豬油屬於動物脂肪，攝取過多容易引起心血管疾病及慢性發炎。
- 加工肉類：如香腸、火腿等，這些肉類通常含有防腐劑及其他添加劑，長期食用容易誘發體內的慢性炎症。