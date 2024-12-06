超級食物｜追蹤逾10萬醫護研究20年 哈佛認證5大超級食物防癌/降膽固醇/抗炎

【哈佛認證/哈佛研究/超級食物/防癌/降膽固醇/抗炎食物/超級食物】現代人常見死因如癌症、中風、心臟病、糖尿病等，都與身體的慢性發炎有一定關聯。而哈佛醫學院的一項長達20年的研究指出，有5種食物能夠有效抗發炎，並可預防癌症、中風等心腦血管疾病。

