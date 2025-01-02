抗癌蔬菜湯｜前哈佛教授推薦僅需4款蔬菜 每日2碗防癌減肥抗三高做法簡單
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【哈佛醫生/抗癌蔬菜湯/三高/食譜】前哈佛大學教授高橋弘醫生在著作《哈佛醫師的常備抗癌湯》中介紹一款「抗癌蔬菜湯」，其簡單製作及平價食材，不僅聲稱有助預防癌症，還對減肥及調節三高（高血壓、高血糖、高血脂）有顯著幫助。
簡單做法：只需四大健康食材
「抗癌蔬菜湯」由4種常見蔬菜製成，包括椰菜、紅蘿蔔、南瓜及洋蔥，均富含植物化學物質（植化素）。植化素是植物天然產生的成分，能增強免疫力，甚至活化如NK細胞、T細胞等具抗癌功能的免疫細胞。
材料：
- 椰菜 100克
- 南瓜（連皮）100克
- 洋蔥 100克
- 紅蘿蔔（連皮）100克
- 水 1000毫升
製作步驟：
- 切菜準備：將四種蔬菜切成小塊，方便煮熟。
- 放入鍋中：將所有食材放入鍋內，加入水至蓋過蔬菜。
- 煮沸再燜煮：大火煮沸後轉小火，煮約20分鐘至蔬菜變軟。
- 調味享用：可根據個人口味加入少許鹽或胡椒粉，即可享用健康美味的「抗癌蔬菜湯」。
每日兩碗有益處
高橋弘指出，這款「抗癌蔬菜湯」的好處不僅在於預防癌症，更能改善三高問題。椰菜的異硫氰酸酯與洋蔥的槲皮素可清除血液毒素，預防心肌梗塞及動脈硬化；紅蘿蔔與南瓜的β-胡蘿蔔素則有助避免壞膽固醇氧化。此外，湯中的鉀及膳食纖維能調節血壓及血糖，並促進腸胃蠕動，改善便秘問題。
高橋弘建議每日飲用兩碗「抗癌蔬菜湯」，若於餐前飲用，更可減少進食量，有助控制體重，剩餘湯水冷藏後仍可食用，相當方便。不過，他亦提醒患有腎病、低血糖或低血壓的人應避免飲用，以免引發健康問題。
椰菜：調節腸道 提升免疫
椰菜的「辣」味源於異硫氰酸酯，這種含硫化物成分能促進肝臟解毒酵素的活性，減弱致癌物的毒性，並誘導癌細胞自然凋亡。其豐富的膳食纖維亦可改善腸道菌群平衡，進一步強化免疫系統。此外，椰菜所含的維他命C對提升身體抵抗力也有一定效果。
南瓜：抗氧化高手 外皮更營養
南瓜富含β-胡蘿蔔素，具高度抗氧化作用，可減少自由基對細胞的損害，並促進免疫細胞活性。其外皮則富含膳食纖維，建議烹煮時連皮使用，以保留完整營養。南瓜還含有維他命A、C及E，多重抗氧化元素共同作用，有助保護心血管健康。
洋蔥：多重植化素 對抗癌症與炎症
洋蔥中的異蒜氨酸和槲皮素是抗氧化的主力成分。異蒜氨酸在加熱後減少辛辣感，釋放洋蔥的天然甜味，同時仍保留抗氧化能力。槲皮素則有效抑制癌細胞生長，並減輕過敏及發炎反應。
紅蘿蔔：雙重類胡蘿蔔素
紅蘿蔔中含有的α-胡蘿蔔素及β-胡蘿蔔素，不僅能轉化為維他命A，維持黏膜健康，還具有強效抗氧化特性，能清除自由基，降低癌症風險。同時，β-胡蘿蔔素亦能提升NK細胞及巨噬細胞的活性，增強免疫功能。