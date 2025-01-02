抗癌蔬菜湯｜前哈佛教授推薦僅需4款蔬菜　每日2碗防癌減肥抗三高做法簡單

【哈佛醫生/抗癌蔬菜湯/三高/食譜】前哈佛大學教授高橋弘醫生在著作《哈佛醫師的常備抗癌湯》中介紹一款「抗癌蔬菜湯」，其簡單製作及平價食材，不僅聲稱有助預防癌症，還對減肥及調節三高（高血壓、高血糖、高血脂）有顯著幫助。

