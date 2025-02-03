哈佛專家推薦減肥法 毋須捱餓4星期減20公斤 一款低卡高營養食物早餐必食

過年大魚大肉又頻頻食糕，體重難免有所增加。坊間一向有流傳多種減肥法，如「168斷食法」或「地中海飲食法」等等，而最近哈佛大學有教授就設計出「哈佛減肥法」，透過制定專屬食譜，聲稱毋須捱餓即可在2天內減走20公斤（約44磅）。

