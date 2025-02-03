哈佛專家推薦減肥法 毋須捱餓4星期減20公斤 一款低卡高營養食物早餐必食
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過年大魚大肉又頻頻食糕，體重難免有所增加。坊間一向有流傳多種減肥法，如「168斷食法」或「地中海飲食法」等等，而最近哈佛大學有教授就設計出「哈佛減肥法」，透過制定專屬食譜，聲稱毋須捱餓即可在2天內減走20公斤（約44磅）。
哈佛教授設計減肥餐單
哈佛大學醫學系副教授、內分泌科資深醫生及肥胖臨床項目主任Osama Hamdy，是肥胖、營養學和糖尿病領域的權威。他設計的「哈佛28日減肥餐單」，主要針對糖尿病患者和肥胖人士。這套餐單的特點是低卡路里、低糖、低油脂和低碳水化合物，烚蛋是其中一個主要食物。若能嚴格遵循餐單，控制份量及食物種類，不僅能提升新陳代謝，還有機會在7天內減重5公斤，4周內最多可減20公斤。
哈佛減肥法6大原則
1. 每天至少飲2公升水。
2. 必須嚴格遵循食譜的食材和用餐時間，若中途中斷需從第1周重新開始。
3. 正餐之間至少要間隔2小時，睡前2小時禁止進食。
4. 若正餐之間感到飢餓，可選擇紅蘿蔔、番茄或青瓜作為零食。
5. 除水外只能飲茶或咖啡，禁止飲牛奶或任何含糖飲品。
6. 烚菜中嚴禁添加油脂，但可適量加鹽，高血壓患者需控制鹽的攝取量。
四星期減肥餐單詳情
第一周餐單
每日早餐：半個橙或西柚、1-2隻烚蛋
- 星期一：午餐只吃水果；晚餐雞肉（去皮）或牛肉（低脂）。
- 星期二：午餐雞肉（去皮）、番茄、1個細橙；晚餐2隻烚蛋、蔬菜沙律、1塊全麥麵包、1個橙或西柚。
- 星期三：午餐脫脂白芝士、1塊全麥麵包、番茄；晚餐雞肉（去皮）或瘦牛肉。
- 星期四：午餐只吃水果；晚餐肉類（去皮、低脂）、蔬菜沙律。
- 星期五：午餐2隻烚蛋、烚菜；晚餐烚/烤魚、蔬菜沙律、1個橙或西柚。
- 星期六：午餐只吃水果；晚餐肉類（去皮、低脂）、蔬菜沙律。
- 星期日：午餐雞肉（去皮）、烚菜、番茄、1個橙或西柚；晚餐烚菜。
第二周餐單
每日早餐：半個橙或西柚、1-2隻烚蛋
- 星期一：午餐2隻烚蛋、蔬菜沙律；晚餐2隻烚蛋、1個橙或西柚。
- 星期二：午餐雞肉（去皮）或牛肉（低脂）、蔬菜沙律；晚餐2隻烚蛋、1個橙或西柚。
- 星期三：午餐雞肉（去皮）或牛肉（低脂）、青瓜；晚餐2隻烚蛋、烚菜。
- 星期四：午餐2隻烚蛋、烚菜、脫脂白芝士；晚餐2隻烚蛋、烚菜、番茄。
- 星期五：午餐魚或蝦（烤/烚/白灼）；晚餐2隻烚蛋、烚菜。
- 星期六：午餐肉類（去皮、低脂）、番茄、1個橙或西柚；晚餐只吃水果。
- 星期日：午餐雞肉（去皮）、烚菜、番茄、1個橙或西柚；晚餐雞肉（去皮）、番茄、1個橙或西柚。
第三周餐單
每日早餐：半個西柚、1-2隻烚蛋
- 星期一：午餐和晚餐各種水果。
- 星期二：午餐和晚餐各種烚蔬菜。
- 星期三：午餐和晚餐各種水果和烚蔬菜。
- 星期四：午餐和晚餐魚或蝦（烤/烚/白灼）、蔬菜沙律。
- 星期五：午餐和晚餐肉類（低脂）或烤雞肉（去皮）、烚菜。
- 星期六：午餐和晚餐只吃1種水果。
- 星期日：午餐和晚餐只吃1種水果。
第四周餐單
第4周餐單可自由安排進食時間，毋須特定分成早午晚餐。
- 星期一：250g雞肉（烚/烤）、3個番茄、4條小青瓜、1塊全麥麵包、1個橙或西柚或蘋果、1罐吞拿魚（無油）。
- 星期二：200g雞肉（烚/烤）、3個番茄、4條小青瓜、2隻烚蛋、1塊全麥麵包、1個西柚或橙。
- 星期三：1匙茅屋芝士、2個番茄、2條小青瓜、1份烚蔬菜、1塊全麥麵包、1個橙或西柚或蘋果。
- 星期四：250g雞肉（烚/烤）、3個番茄、4條小青瓜、1塊全麥麵包、1個橙或西柚或蘋果。
- 星期五：250g雞肉（烚/烤）、3個番茄、4條小青瓜、2隻烚蛋、1個橙或西柚或蘋果。
- 星期六：2塊雞胸肉、2匙茅屋芝士、1塊全麥麵包、2個番茄、2條小青瓜、1個橙或西柚或蘋果。
- 星期日：1罐吞拿魚（無油）、1匙茅屋芝士、1塊全麥麵包、2個番茄、1隻烚蛋、1個橙或西柚或蘋果。
哈佛減肥法非人人適合
需要注意的是，「哈佛減肥法」主要適合需要在短時間內減重的人士，並不適合所有人，長期使用可能影響健康。以下5類人士不宜嘗試：
- 兒童
- 孕婦或哺乳人士
- 患有消化系統慢性疾病者
- 有膽臟、肝臟及腎臟問題者
- 對雞蛋或柑橘類食物過敏者