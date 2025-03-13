哈佛研究｜每日食1款油恐致早死 改食3種植物油死亡風險減17% 每日食呢個份量可減患癌風險
廣告
美國哈佛大學的一項長期研究顯示，僅需在飲食中做出一個簡單的改變，即可將全因死亡風險降低近20%。這項關鍵改變涉及選擇使用的油品。
哈佛研究：每日食牛油死亡風險增12％
綜合英國《獨立報》及《每日郵報》等傳媒報道，哈佛大學醫學院於《美國醫學會內科學期刊》（JAMA Internal Medicine）發表的研究指出，追蹤超過22.1萬名美國成年人30至50年的數據顯示，使用粟米油、菜籽油（rapeseed oil）、橄欖油等植物油取代牛油，能有效降低早逝的風險。
在這項研究中，22萬1054名參與者中有50932人死亡，其中1萬2241人死於癌症，1萬1240人死於心臟病。研究的主要發現包括：
- 與牛油攝取量最低者相比，牛油攝取量最高者的全因死亡風險高出15%。
- 植物油攝取量最高者的全因死亡風險比攝取量最低者低16%。
- 每日增加10克植物油的攝取，癌症死亡風險降低11%，心臟病風險降低6%。
- 每多攝取10克牛油，癌症死亡風險增加約12%。
- 每天以10克植物油取代10克牛油，能使全因死亡風險和癌症死亡風險均下降17%。
3款油取代牛油 死亡風險減17%
研究結論強調，牛油攝取量與死亡率增加有關，而增加植物油的攝取則與死亡率降低有關。用植物油替代牛油可能對預防早逝有實質的益處。倫敦國王學院（King’s College London）營養學教授桑德斯（Tom Sanders）指出，選擇食用牛油的人壽命不如選擇植物油的人。牛油富含飽和脂肪和一些反式脂肪酸，而多元不飽和脂肪含量則極少；相對地，未完全氫化的大豆油、菜籽油、橄欖油的飽和脂肪酸較低，不飽和脂肪含量較高。
研究團隊還引用美國心臟協會及美國膳食指南的建議，指出減少飽和脂肪的攝取，改用多元不飽和脂肪和單元不飽和脂肪，可以降低慢性疾病的風險。研究顯示，每天用約1湯匙（約15克）的植物油取代3小片牛油（約15克），可能有助於降低過早死亡的風險。