脂肪肝｜哈佛專家拆解脂肪肝對策 推薦適量咖啡+1類食物 不靠食藥減肥改善肝病
坊間流傳大量改善脂肪肝的方法，當中不少都與改善飲食有關，但究竟哪一種才真正有效？美國哈佛大學出身的腸胃肝病醫學博士Dr. Saurabh Seth就分享了經醫學證實有效逆轉脂肪肝的飲食及飲品策略，更推介了一種咖啡飲法，有助改善脂肪肝問題。
胰島素阻抗與肥胖屬脂肪肝元兇
綜合台灣傳媒報道，Dr. Saurabh Seth指出非酒精性脂肪肝的主要特徵是肝臟積聚過多脂肪，這與「胰島素阻抗」息息相關。患者可能會出現持續疲勞，以及右上腹感到隱隱作痛等症狀。針對此症，標準的治療方案首重減肥，目標是每週減重0.5至1公斤，整體體重至少需下降10%，同時嚴格避免飲酒亦是關鍵一步。
精製澱粉與壞脂肪同樣傷肝
在飲食陷阱方面，Dr. Saurabh Seth指已有多項研究表明，富含飽和脂肪及某些種子油的飲食習慣，均可能增加患上脂肪肝的風險。此外，他特別提醒大眾要留意「精緻碳水化合物」的攝取量，因為這類食物與脂肪肝的形成有直接關聯。
每日1至2杯咖啡助降脂肪肝風險
飲品方面，Dr. Saurabh Seth指適量飲咖啡不僅能降低患上脂肪肝的風險，甚至有助減輕病情的嚴重程度。他建議將咖啡攝取量限制在每天1至2杯；為免影響睡眠質素，同時每日最後一杯咖啡應在睡前至少6小時飲用，以免導致睡眠中斷。
2類維他命改善肝臟功能
針對營養補充，Dr. Saurabh Seth 建議可關注以下兩種維他命，以改善肝功能：
- 維他命D：缺乏維他命D與脂肪肝的高發生率有關，當體內維他命D水平下降，患病風險便會隨之增加。研究顯示適當補充有助改善肝功能，建議可從多脂魚類（如三文魚）和蘑菇中攝取。
- 維他命E：作為一種強效抗氧化劑，它具有減輕脂肪肝氧化壓力、發炎反應及纖維化的潛力。堅果、種子類食物及綠色蔬菜均是維他命E的優質來源。
推介地中海飲食 不建議生酮
Dr. Saurabh Seth強調，植物性飲食能有效降低脂肪肝風險，例如全穀類食品及蔬菜都是理想選擇；相反，含糖飲料及精製穀物則會推高風險。他特別推崇富含纖維與抗氧化劑的「地中海飲食」，指其已被證實能減輕脂肪肝嚴重程度並改善代謝狀況。至於近年流行的「生酮飲食」是否可行？Dr. Saurabh Seth 坦言，由於目前關於生酮飲食對肝臟健康影響的證據尚不一致，因此不建議脂肪肝患者採用。
Dr. Saurabh Seth鼓勵患者採取「以植物為主」的飲食模式。他補充指，維護肝臟健康並不需要完全成為素食者，只需在日常飲食中加入大量植物性食物即可。若本身是素食者，則需確保攝取足夠的優質蛋白質，例如鷹嘴豆和豆腐，毋須強迫自己食肉。