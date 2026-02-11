脂肪肝｜哈佛專家拆解脂肪肝對策 推薦適量咖啡+1類食物 不靠食藥減肥改善肝病

坊間流傳大量改善脂肪肝的方法，當中不少都與改善飲食有關，但究竟哪一種才真正有效？美國哈佛大學出身的腸胃肝病醫學博士Dr. Saurabh Seth就分享了經醫學證實有效逆轉脂肪肝的飲食及飲品策略，更推介了一種咖啡飲法，有助改善脂肪肝問題。

