血糖飲食｜飯後血糖飆升傷血管神經 番薯食錯方法變「血糖炸彈」 拆解3大原則助穩定血糖
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番薯一般被視為健康食材，但食錯方法隨時令番薯變成「血糖炸彈」。台灣營養功能醫學醫生劉博仁近日分享病例，指一名血糖穩控的患者進食番薯後血糖瞬間突破200 mg/dL。劉醫生警告，番薯雖看似健康，但本質上依然是澱粉，同時其升糖反應會直接受烹調方式影響；他特別推介將番薯雪凍進食，以產生抗性澱粉延緩血糖上升。
糖化血色素平穩 食番薯後血糖狂飆
劉醫生指出，該名患者平時糖化血色素穩定控制在6.2%左右。為了更精準監控血糖數值，她佩戴了連續血糖監測儀。某次午餐進食番薯後，其血糖竟直接衝破200 mg/dL，遠超飯後2小時應低於140 mg/dL的正常標準，當場嚇出了一身冷汗。
番薯富含膳食纖維、維他命A和鉀，營養價值極高。不過劉醫生提醒，烤番薯雖然香甜，但在高溫烘烤過程中澱粉會糊化，部分澱粉更會轉化為麥芽糖。烘烤時間越長，升糖指數就越高，極易令血糖瞬間「爆錶」。
醫生推介冰番薯 產生抗性澱粉不傷身
劉醫生進一步解釋，指蒸番薯溫度較低且水分較多，澱粉結構相對穩定，對血糖衝擊亦較溫和。在眾多烹調方式中，劉醫生最推介「凍番薯」；番薯煮熟後放入雪櫃冷藏會產生抗性澱粉，這種澱粉不易被小腸吸收，令血糖反應最為平穩，更可作為腸道益生菌養分。
切忌原個進食 醫生教3大控糖秘技
想食番薯而不傷身，劉醫生歸納出以下3大重點供各位參考：
1.控制份量兼主食替代
番薯應選擇大約半個拳頭大小（約100至110克）。同時必須做好主食替代，意即如果該餐進食過番薯，就應跳過飯或麵。
2.配搭優質蛋白質與好油
進食時配搭雞蛋、雞肉、排骨等優質蛋白質，以及橄欖油、牛油果等好脂肪。此舉能減慢胃部排空速度，有效延緩澱粉吸收與血糖上升。
3.混入沙律或白飯
可將番薯切粒混入沙律，利用大量蔬菜膳食纖維阻擋醣類吸收；亦可將番薯粒加入白飯同煮，增加口感之餘亦強迫自己減少純白米飯攝取量。