血糖飲食｜飯後血糖飆升傷血管神經 番薯食錯方法變「血糖炸彈」 拆解3大原則助穩定血糖

番薯一般被視為健康食材，但食錯方法隨時令番薯變成「血糖炸彈」。台灣營養功能醫學醫生劉博仁近日分享病例，指一名血糖穩控的患者進食番薯後血糖瞬間突破200 mg/dL。劉醫生警告，番薯雖看似健康，但本質上依然是澱粉，同時其升糖反應會直接受烹調方式影響；他特別推介將番薯雪凍進食，以產生抗性澱粉延緩血糖上升。

