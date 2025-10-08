糖尿控制｜研究揭士多啤梨控血糖護心 日食32克3個月改善糖尿 專家教揀靚士多啤梨4招

本港估計約有70萬名糖尿病患者，大約每10名港人就有1人患糖尿。今年4月發表的一項研究顯示，每日攝取32克士多啤梨能顯著改善糖尿病前期患者的血糖水平，並有助於心臟健康，對於預防第二型糖尿病及心血管疾病具有重要啟示。

