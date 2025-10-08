糖尿控制｜研究揭士多啤梨控血糖護心 日食32克3個月改善糖尿 專家教揀靚士多啤梨4招
2025年4月16日，美國內華達大學的研究團隊在《The Journal of Nutrition》期刊上發表了一項研究，題為「草莓可改善糖尿病前期成年人的胰島素抗性和相關心臟代謝標記物」。研究指出，每日攝取32克冷凍士多啤梨乾，持續3個月，能顯著改善糖尿病前期患者的血糖控制，降低發炎水平，並提升整體心臟健康。
日食32克士多啤梨 3個月顯著改善前期糖尿病
這項隨機、對照、交叉試驗共納入25名糖尿病前期成年人，進行為期28週的研究。參與者被隨機分配至「士多啤梨組」或對照組，其中士多啤梨組每日攝取32克凍士多啤梨乾（相當於2.5份新鮮草莓）。結果顯示，士多啤梨組患者的血糖控制顯著改善，包括血清胰島素、胰島素抗性、空腹血糖和糖化血紅素，而士多啤梨組的總膽固醇水平平均降低7.0 mg/dL。
多酚類化合物減氧化壓力
研究人員指出，士多啤梨中的多酚類化合物如花青素或鞣花酸，可能是改善血糖控制的關鍵成分；這些化合物透過活化胰島素受體、降低氧化壓力和炎症，進而改善胰島素阻抗，達到降低血糖的效果。
4招驗證靚士多啤梨
士多啤梨雖然有益，但其生長特性亦令它相當容易有果蟲滋生。國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露曾表示，若土壤或水源遭受污染，種植的水果和蔬菜可能會受到病毒或污染物的影響。因此，從正規渠道購買及正確清洗尤為重要。在選購士多啤梨時，她建議消費者依據以下4個重點進行感官判斷，而不應單憑外貌是否畸形來判定品質：
- 士多啤梨籽呈金黃色
- 散發濃郁果香
- 外表顏色均勻一致
- 品嘗時果肉結實，不見空心
考慮到檢疫、運輸及儲存條件可能影響品質，王思露建議優先於超市或連鎖店選購士多啤梨。購買時，需檢查包裝和標籤是否完整無損，並妥善保存收據，以便日後發現品質問題時能迅速解決。
3步清洗士多啤梨
為了有效去除表面灰塵及農藥殘留，專家提供了3個簡單步驟：
- 用流動清水沖洗：先以清水沖洗表面，去除泥塵及雜質。
- 浸泡3至5分鐘：可選用淘米水、小蘇打水、澱粉水或食鹽水進行浸泡，專家特別推薦使用小蘇打水，效果更佳。
- 再次沖洗30秒：用清水徹底沖洗，去除可能殘留的清潔物質。
王思露指出，焯水也是一種有效的清潔方法。將士多啤梨用清水沖洗後，快速放入熱水中焯一會再取出晾乾。此方法可有效去除農藥殘留，且對士多啤梨的營養成分影響較小，實驗顯示此操作的去除效率接近80%。