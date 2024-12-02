最髒水果｜士多啤梨顯微鏡下滿佈小蟲 沖水洗不盡 專家教3步正確清洗法
外國網民Fred DiBiase早前在社交平台X（前稱Twitter）發布了一段長約1分鐘的影片，影片中可清楚看到在顯微鏡下，士多啤梨表皮的藏籽凹位處布滿白色小蟲，這些小蟲在表面緩慢爬行，看似非常活躍。Fred接著使用清水沖洗士多啤梨，並在顯微鏡下再次觀察。雖然經過清洗後，士多啤梨表皮上大部分小蟲已經消失，但當他將士多啤梨切片檢查，還是發現一些藏在果肉內部的白色小蟲正在蠕動。
清洗前：
清洗後：
該影片已獲超過1,100萬次觀看，引發網民熱烈討論，有網民看到影片後直呼「我這輩子再也不會吃草莓了」、「我再也不會吃過沒洗過的水果了」，也有一些網民認為這屬於正常現象，不需過度恐慌。部分人認為，這些蟲子的存在正好說明果農沒有使用過量農藥，是自然種植的結果，反而更加健康，有人則開玩笑地說：「如果我擔心食物中的微生物，我就會餓死」、「胃酸會解決一切」、「比微塑膠更好，而且可能對腸道菌群有益，也可能是有機的」。
昆蟲學家：果蠅最愛士多啤梨產卵
過去也曾有人用顯微鏡觀察士多啤梨，同樣發現大量小蟲。美國昆蟲學家Don Lewis曾在受訪時指出，士多啤梨上的這些小蟲其實是「斑點翅果蠅」的幼蟲。斑點翅果蠅是一種非常常見的果蠅品種，特別喜愛在士多啤梨、紅桑子等薄皮水果的皮下產卵。當果蠅的卵孵化後，幼蟲便會開始從果皮下鑽出，這正是士多啤梨內會出現小白蟲的原因。
Lewis補充，果農對這些害蟲的防治主要是以鹽水防治，並非因為這些昆蟲對人體健康有害，而是防止這些果蠅影響士多啤梨的保質期，導致水果變質。至於昆蟲學家Sriyanka Lahiri也指出，並沒有科學證據顯示食用這些微小昆蟲對人體有害。事實上，田間栽種的農作物不可能完全避免微生物和昆蟲的影響，大部分的水果和穀物都會受到一定程度的昆蟲侵擾，而這些微生物和昆蟲是無法徹底消除的。Lahiri認為，除非對昆蟲極度敏感，否則這些微小的昆蟲對健康的影響可以說是微不足道。
士多啤梨「最髒水果」9連冠
除了蟲蟲問題，士多啤梨還因為農藥殘留量高而多次被環保組織列為「最髒水果」。美國環保工作組（EWG）每年公佈的「農藥生產購物指南」，將士多啤梨列為「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）的榜首，已連續9年高居冠軍。為何士多啤梨這麼容易被農藥污染？原因在於，士多啤梨的果皮薄而凹凸不平，這容易招來昆蟲和雀鳥。為了防止它們食害果實，果農不得不大量使用農藥來保護水果。而由於果皮細薄，這使得農藥難以完全清洗乾淨，從而導致殘留問題較為嚴重。
如何清洗士多啤梨：專家教你3步驟
台灣腎臟科醫生江守山曾在《健康2.0》節目中分享3個簡單步驟清潔士多啤梨，解決農藥殘留問題：
第一步：流動水沖洗並刷洗
以流動水沖洗士多啤梨，搭配小刷子輕輕刷洗表面，尤其是凹陷的部位。刷洗後，移除蒂頭葉子，這樣更能清除大部分污垢。
第二步：浸泡並輕壓
將士多啤梨浸泡在水中冒，要注意因士多啤梨的密度較低，容易浮起來，若一次清洗多顆士多啤梨，可能會有部分無法清潔，因此可以輕輕壓下果實，確保每顆士多啤梨都能完全浸泡在水中。
第三步：加入蘇打粉或貝殼粉浸泡
在水中加入少量貝殼粉或小蘇打粉，能更有效地洗淨士多啤梨。然而，流動水沖洗仍然是清洗士多啤梨的最佳方式。