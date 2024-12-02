最髒水果｜士多啤梨顯微鏡下滿佈小蟲 沖水洗不盡 專家教3步正確清洗法

士多啤梨香甜可口，是許多港人最愛水果之一，特別在每年12月士多啤梨當造季節，更是大受歡迎。然而，有網民早前透過顯微鏡觀察士多啤梨，發現表面竟佈滿肉眼難見的小蟲，即使經過清洗，仍有小蟲在果肉上蠕動，令眾多網民感到驚訝。與此同時，有專家提醒，士多啤梨的表面也常殘留大量農藥，教大家1個正確清洗士多啤梨的方法。

