196磅外科醫生患高血壓 靠2招狂減30磅 毋須食藥捱餓踢走「三高」

許多人在減肥時選擇控制飲食，甚至忍受飢餓以減少食物攝取，但這樣的做法可能適得其反。台灣外科醫生陳榮堅分享了他的親身經歷，曾經體重高達89公斤（196磅），但他在一年半內成功減去14公斤（約30磅），不僅不需挨餓或服藥，還讓血壓和膽固醇恢復正常，重拾健康。

