196磅外科醫生患高血壓 靠2招狂減30磅 毋須食藥捱餓踢走「三高」
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許多人在減肥時選擇控制飲食，甚至忍受飢餓以減少食物攝取，但這樣的做法可能適得其反。台灣外科醫生陳榮堅分享了他的親身經歷，曾經體重高達89公斤（196磅），但他在一年半內成功減去14公斤（約30磅），不僅不需挨餓或服藥，還讓血壓和膽固醇恢復正常，重拾健康。
陳榮堅醫生在節目《健康晚點名》中透露，過去他體重曾達89公斤（約196磅），但當時並未意識到健康問題。直到40多歲時，體檢發現高血壓和高膽固醇，他才驚覺健康亮起紅燈。當時他的血壓高達160/100mmHg（正常值約為120/80 mmHg），低密度膽固醇超過180mg/dL（正常值為130mg/dL以下）。陳醫生表示，若不加以控制，可能會面臨腦中風或腎臟損傷等風險，因此開始著手減重。最終，他在一年半內成功減去14公斤，體重降至75公斤，血壓和膽固醇也恢復正常。
靠2招減30磅遠離三高
陳榮堅分享了他成功減重的兩大秘訣，讓他在一年半內從89公斤減至75公斤，無需服藥或忍受飢餓，且不會反彈。
1. 「減、好、多」飲食法則
「減」醣類攝取
陳醫生建議減少進食飯、麵、麵包、水果、含糖飲品、酒類、餅乾、糖果等醣類食物，但不必完全戒除，而是盡量減少比例，以避免過多熱量攝取。
吃「好」蛋白質
他建議多攝取瘦肉、海鮮、雞蛋、無糖豆漿、豆腐、豆乾等食物，以獲取優質的動物性和植物性蛋白質。
「多」吃蔬菜
蔬菜富含膳食纖維，能提供飽足感且熱量低，即使多吃也不會攝取過多熱量。具體例子包括青瓜、海帶、番薯葉、椰菜花、西蘭花等。
2.增加運動量
除了飲食控制，增加運動量也很重要。陳醫生一開始嘗試球類運動，但因體重過重導致關節受傷，後來改為在家進行的運動，如掌上壓和深蹲。他建議減肥人士選擇適合自己的運動，避免劇烈運動如馬拉松、踩單車、游泳等，改為居家核心運動如深蹲、瑜珈、棒式運動、掌上壓等，以提高代謝率。
減肥免反彈2大關鍵
陳榮堅醫生強調，減肥應選擇正確的食物。由於醣類易被吸收，若將其換成青菜，吸收率會下降，效果會更明顯。但若刻意減少食量，容易出現反彈效應，即故意長時間不吃東西，導致再進食時吸收率大幅上升。他提醒，控制體重對健康至關重要，肥胖可能導致血管硬化，進而引發中風、心肌梗塞或腎臟問題，甚至增加癌症風險。