大腸瘜肉｜5旬男生大腸瘜肉恐變癌 靠食1類蔬菜3年成功逆轉 大腸變漂亮改善血壓口臭
白菜在街市隨處可見，但原來其營養價值極高，對人體好處多不勝數。台灣腎臟科醫生洪永祥近日分享了一宗令人鼓舞的真實病例：一名50多歲的銀行經理在體檢時，意外發現大腸內長有3顆屬癌前病變的息肉。患者在接受手術切除後，透過聽從醫生建議大幅調整飲食，多食白菜類蔬菜。結果3年後覆檢時，不但息肉零復發，更獲醫生大讚「大腸粉嫩又漂亮」，連帶血壓及便秘問題亦一掃而空！
體檢驚現高危息肉 憂復發求醫
腎臟科醫生洪永祥早前在健康節目《健康好生活》中分享，該名50多歲的銀行經理平日工作壓力沉重，飲食上偏愛進食紅肉而極少食蔬菜，本身亦有血壓偏高的問題。在一次例行體檢中，他被發現大腸內長有3顆「腺瘤型息肉」。這類高危息肉若不及時處理，極容易惡化演變成大腸癌。
患者在接受手術切除息肉後，內心依然感到忐忑不安，非常憂慮息肉會死灰復燃再次生長，於是主動向醫生求教預防之法。
戒紅肉多食白菜 3年後獲讚「大腸粉嫩又漂亮」
針對該患者的不良飲食習慣，洪醫生強烈建議他減少攝取紅肉、改食白肉，並在日常飲食中大幅增加白菜類蔬菜的份量。
奇蹟在3年後出現。當該名患者再次進行大腸腸鏡檢查時，為他檢查的大腸直腸科醫生不禁大讚其腸道狀態極佳，不但完全沒有長出新息肉，更形容其「大腸粉嫩又漂亮」。除此之外，患者原本的血壓問題獲得了顯著改善，就連長期的便秘與口臭煩惱亦好了許多。
拆解「百菜之王」8大功效
為何平平無奇的白菜會有如此強大的威力？洪永祥醫生指出，白菜類蔬菜蘊含三大關鍵成分：膳食纖維、維他命C以及異硫氰酸鹽。當中，大白菜（黃芽白）更被中醫及營養學界譽為「百菜之王」，其營養素極為豐富，能為人體帶來以下8大好處：
- 促進排毒
- 護齒強骨
- 增加飽足感
- 治療便秘
- 養顏抗老
- 保護心臟
- 增強免疫力
- 防癌與抗癌
強效抗氧化消除自由基
肝膽腸胃科醫生王威迪亦對此作出補充，指出大白菜的營養密度極高。除了上述成分，它還富含鋅、硒、槲皮素等微量元素。這些營養素結合起來，能極大程度地協助身體進行抗氧化，有效消除體內有害的自由基，從而發揮強大的抗癌作用。此外，大白菜中豐富的膳食纖維能有效促進腸胃道蠕動，幫助廢物排泄，在減緩便秘的同時，亦築起了一道預防大腸癌的堅固防線。