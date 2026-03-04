大腸瘜肉｜5旬男生大腸瘜肉恐變癌 靠食1類蔬菜3年成功逆轉 大腸變漂亮改善血壓口臭

白菜在街市隨處可見，但原來其營養價值極高，對人體好處多不勝數。台灣腎臟科醫生洪永祥近日分享了一宗令人鼓舞的真實病例：一名50多歲的銀行經理在體檢時，意外發現大腸內長有3顆屬癌前病變的息肉。患者在接受手術切除後，透過聽從醫生建議大幅調整飲食，多食白菜類蔬菜。結果3年後覆檢時，不但息肉零復發，更獲醫生大讚「大腸粉嫩又漂亮」，連帶血壓及便秘問題亦一掃而空！

