飲食健康｜大蒜配1種保健品效果倍增 大蒜素促進免疫防癌症 專家推薦1種食法更勝生食

大蒜因其豐富的大蒜素而被譽為「天然抗生素」，能有效對抗有害細菌。然而許多人擔心大蒜的殺菌能力會影響減損益生菌效用，對此有醫生就指出，大蒜殺滅壞菌之餘其實亦對益生菌有保護作用；補充益生菌時，食用大蒜正是絕佳搭配，並提出1種方法，將大蒜的功效發揮到最大。

