飲食健康｜大蒜配1種保健品效果倍增 大蒜素促進免疫防癌症 專家推薦1種食法更勝生食
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大蒜因其豐富的大蒜素而被譽為「天然抗生素」，能有效對抗有害細菌。然而許多人擔心大蒜的殺菌能力會影響減損益生菌效用，對此有醫生就指出，大蒜殺滅壞菌之餘其實亦對益生菌有保護作用；補充益生菌時，食用大蒜正是絕佳搭配，並提出1種方法，將大蒜的功效發揮到最大。
大蒜素屬天然抗菌劑 改善消化兼抗癌
台灣遺傳優生科主任張家銘在社交平台發文指，大蒜中的大蒜素是一種天然抗菌劑，研究顯示其能有效對抗腸道中的壞菌，包括幽門螺旋桿菌到金黃色葡萄球菌；動物實驗也證實，大蒜不僅具殺菌效果，還能改善消化、抗癌及促進免疫反應。
大蒜配益生菌食用效果倍增
張家銘強調，大蒜並非無差別地消滅所有細菌；科學研究表明，大蒜對益生菌如乳酸桿菌和雙歧桿菌有保護作用。在大蒜的環境中，這些益生菌不僅未被消滅，反而更能增殖。這是因為大蒜含有果寡糖，這種天然益生元是益生菌的理想養分。大蒜與益生菌可搭配食用，形成良好的協同作用。
張家銘表示，大蒜能透過殺菌和促進益生菌生長，重建腸道生態平衡，並降低免疫系統的過度反應。它還能促進免疫細胞的活性，增強自然殺手細胞和巨噬細胞的功能，進一步提升人體對抗病毒和癌細胞的能力。對於長期承受壓力、易患腸漏或慢性發炎的人，大蒜的免疫調節功能尤為重要。
正確食法發揮大蒜功效
張家銘建議，為了讓大蒜發揮最佳效果，食用方法比食用量更為重要；大蒜素並非天然存在，而是在大蒜被切碎或壓碎後，經過幾分鐘的酵素反應才生成。他建議要獲取充足大蒜素，應將大蒜切碎後靜置約10分鐘再食用，並可將其拌入微溫的料理中。
張家銘又指大蒜素對熱非常敏感，若立即下鍋炒或燉煮，幾乎會被高溫破壞；熟大蒜中幾乎沒有大蒜素，但就仍然含有三烯丙基三硫化物，這種成分雖然不如大蒜素即時強烈，但同樣具有抗氧化、抗發炎、抗癌、保護心血管及調節免疫的作用，對健康仍有益處。
對於不喜歡大蒜味道人士，張醫生建議可以選擇黑蒜、發酵大蒜或保健型大蒜膠囊，雖然它們幾乎不含大蒜素，但仍含有其他健康硫化物如DATS，保健效果依然良好。