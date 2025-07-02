飲食營養｜大蒜降膽固醇抗氧化 營養專家推薦1種食法 8星期顯著降低壞膽固醇

大蒜在不少菜式裡面被用作調味，炸過或煎香的大蒜更是色香味俱全，不過有營養專家就提醒，過度的加熱會令大蒜的有益成份被破壞；有研究就顯示每天食用大蒜可減低壞膽固醇，不過就建議依照一定方法食用，以保存大蒜的活性成份。

