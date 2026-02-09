食物安全｜毒番薯後再現「毒蔬菜」 黑心菜農用非法劇毒農藥 恐傷肝腎0.08克足以致命

內地再爆發食品安全風波，繼早前「毒番薯」事件後，近日再出現「毒蔬菜」事件。央視節目《財經調查》踢爆湖北省天門市有農戶違規使用國家明令禁用的劇毒農藥「克百威」（Carbofuran，俗稱呋喃丹），導致整條村瀰漫刺鼻化學氣味，就連當地村民都對該些蔬菜避之則吉。

