食物安全｜毒番薯後再現「毒蔬菜」 黑心菜農用非法劇毒農藥 恐傷肝腎0.08克足以致命
揭發黑心農夫濫用禁藥 村民：連雞都不會餵
據央視《財經調查》報道，事件發生於2025年11月底，湖北省天門市岳口鎮有菜田接獲舉報，指有人違規使用含禁用成分「克百威」的農藥。央視記者深入現場直擊，甫抵埗已聞到空氣中充斥濃烈農藥味，更在田間發現十多個已開封的「克百·敵百蟲」農藥包裝袋，袋上清楚標示含有1%克百威成分及印有「限制使用」字眼。
當地有村民透露，由於目睹該農地的種植過程，根本不敢食用產出的蔬菜，「菜都是賣到外面去了，他打的藥都是長得快，就漂亮。這菜我也不吃，你讓我要都不要，我都不把菜給雞吃。」
涉事負責人面對鏡頭親口承認用藥，更辯稱是因「他們老是偷我菜我才下藥」。雖然內地已全面禁止生產及銷售此類農藥，但該負責人透露仍能透過「灰色渠道」入手，稱「這個東西（農藥）不能明目張膽地賣，被抓到是要罰款」，惟「但是我們可以搞到」。
克百威具強烈內吸性 0.08克足以奪命
根據顯示，克百威屬於高毒性、廣譜氨基甲酸酯類殺蟲劑，成人只需攝入約0.08克已足以致命。國家早已明文規定，嚴禁在蔬菜、果樹、茶葉及中草藥材上使用克百威；自2024年6月1日起，內地更全面禁止生產含此成分的製劑產品。
與一般僅附著於表面的農藥不同，克百威具備強烈「內吸性」。施藥後，成分會經植物根部吸收，並隨水分輸送至整棵蔬菜的莖、葉及果實內部。這意味著毒素已「入血入骨」，即使消費者徹底清洗或長時間浸泡，亦無法去除內藏的農藥殘留。長期食用含克百威殘留的蔬菜，毒素會在體內累積，恐對人體神經系統造成不可逆轉損害，嚴重者更會引發急性中毒。
偽造日期兼只賣熟人 多地店舖暗藏違規銷售
儘管監管禁令當前，違禁農藥的地下交易與濫用鏈依然猖獗，形成巨大的食安漏洞。報道指出，記者在黑龍江、武漢、昆明及鄭州等地調查發現，農資店均暗藏各種違規銷售手法：
銷售手法隱蔽：在武漢、昆明、鄭州等地，有店主直言「只賣給熟人」，甚至有人在展示產品後，迅速用袋遮蓋掩人耳目。
- 偽造生產日期：有的將新出產農藥的生產日期，篡改成禁令生效前的2024年，企圖蒙混過關。
- 展銷會私下兜售：在黑龍江的一場植保交易會上，亦發現有參展商私下兜售克百威。
節目播出後，湖北天門當局已就事件成立聯合調查組，公安部門已對涉事負責人進行調查。雖然官方強調該批蔬菜仍處於生長期、未流入市場，惟當地市民透露，該農地已至少承包兩年，擔心期間已有「毒蔬菜」流出市面。
9大「農藥殘留」高危蔬菜
台灣營養師李婉萍指出，雖然農藥會隨時間自然分解，但部分葉菜類仍極易出現殘留。若未妥善清洗，長期累積攝入可能引發頭暈、噁心，甚至影響神經系統。她特別點名9種最常檢出農藥殘留的蔬菜，並傳授5大洗煮技巧，強調單靠「浸水」並不足夠。
李婉萍在其個人網站撰文提醒，大部分農藥在採收後7至15天會降解至安全範圍，但以下9種蔬菜在檢測中經常發現農藥殘留風險較高，大眾處理時需份外留神：
- 葉菜類：小棠菜、小白菜、菠菜、芹菜、通菜
- 根莖及豆類：白蘿蔔、蔥、蜜糖豆、辣椒
相對乾淨之選： 營養師亦列出較少農藥殘留的蔬菜，包括龍鬚菜（佛手瓜苗）及番薯葉。
必學5大洗煮貼士 浸鹽水、加梳打粉未必有用
不少人以為用鹽水或梳打粉（小蘇打）洗菜最乾淨，但李婉萍澄清這做法效果欠佳。最有效的方式仍是回歸基本步：「流動清水沖洗＋浸泡＋再沖洗」。以下為5個正確處理步驟：
1.先切後洗：修剪去爛葉
這是最易被忽略的一步。蔬菜外層葉片、根部及葉柄處往往沾染最多農藥。建議先剔除爛葉，將根部切掉約1厘米，把葉片分開後才開始清洗。
2.流動清水沖洗
利用流動的水沖洗蔬菜的根部、葉片或果蒂處，能大幅沖走附著的農藥。水流毋須太大，保持像礦泉水樽蓋戳一個小洞般的緩慢水流即可。
3.浸泡＋二次沖洗
初步沖洗後，將蔬菜放入清水中浸泡10至20分鐘，之後再以流動清水沖洗2至3次。這步驟不僅能有效去除殘留農藥，還能令蔬菜口感更清脆。
4.烹煮時「打開鑊蓋」
在炒菜或灼菜時，建議不要蓋上鑊蓋。這能讓殘餘的農藥隨著蒸氣揮發，為食安多加一層保障。
5.外出用膳少飲菜湯
外出用膳難以確保餐廳有否徹底洗菜。由於許多農藥在烹煮過程中容易溶解於熱湯中，建議外食族盡量少飲菜湯，以降低攝入風險。