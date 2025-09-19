子宮肌瘤｜逾4分1女性患子宮肌瘤 專家推介1款亞麻籽特飲 輕鬆改善尿頻便秘小腹脹

據中大醫院資料，子宮肌瘤普遍出現於30歲以上女性身上；在香港，平均每10位處於生育年齡的女士當中，就有3人患有子宮肌瘤，情況甚為普遍。這種良性腫瘤可能會隨著時間增大，導致頻尿、下腹部壓迫感及便秘等症狀。要改善問題，有營養師就推薦了一款堅果奶飲品，稱對於調理子宮肌瘤有顯著效果。

