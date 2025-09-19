子宮肌瘤｜逾4分1女性患子宮肌瘤 專家推介1款亞麻籽特飲 輕鬆改善尿頻便秘小腹脹
調理子宮肌瘤飲食建議
台灣營養師林雨薇指出，子宮肌瘤是育齡女性常見的良性婦科腫瘤。她建議在日常飲食中加入含有木酚素的食物，如芝麻、鷹嘴豆、蘋果、山藥和橄欖油。此外，天然植化素如薑黃、槲皮素和茄紅素也有助於調節子宮肌瘤的大小。
亞麻籽功效與作用
林雨薇推薦的「亞麻籽堅果穀奶」以亞麻籽為主要成分；亞麻籽不僅提供植物性Omega-3，還富含水溶性纖維，能幫助肌瘤患者改善便秘問題。這對於因腫瘤壓迫而導致便秘的患者尤為重要，因為便秘會延長雌激素在腸道中的停留時間，可能導致體內雌激素濃度升高，進而增加子宮肌瘤的風險。
此外，亞麻籽含有木酚素，其結構類似於人體的雌性激素，被視為植物性雌激素。根據美國紀念斯隆凱特琳癌症中心的研究，適量攝取植物雌激素木酚素，可能有助於抑制體內過量雌激素的反應，從而阻止肌瘤的生長。
亞麻籽堅果穀奶製作方法
材料
- 凍開水50c.c.
- 亞麻籽粉2匙
- 綜合堅果1茶匙
- 熟黃豆30克
- 糙米飯30克
- 無糖豆漿150c.c.
- 無糖木耳露80c.c.
製作步驟
- 將冷開水、亞麻仁粉、堅果和黃豆依次混合，使用攪拌棒攪拌均勻。
- 加入糙米飯，並以低速攪拌至顆粒細化。
- 倒入豆漿和木耳露，使用攪拌棒高速攪拌約1分鐘，即可飲用。
子宮肌瘤多無明顯病徵
婦產科專科醫生謝倩盈接受《日日健康》醫聊室訪問時解釋，子宮肌瘤（又稱為子宮纖維瘤）是女性生殖系統中最常見的良性腫瘤之一，多見於30至50歲女性。因肌瘤生長的位置與大小不同，病徵亦會不一樣。雖然大多數子宮肌瘤生長緩慢且無明顯症狀，但部分患子宮肌瘤的婦女可能會有腰痛、便秘、尿頻、腹部凸出、經痛、經血增加、經期延長和貧血等症狀。謝倩盈醫生建議若有以上情況，應盡快接受婦科檢查和超聲波掃描，以進一步確定病因。
子宮肌瘤的發生可能與以下因素有關：
遺傳因素：家族中若有子宮肌瘤病史的女性，患病風險相對較高。
荷爾蒙水平：雌性激素分泌旺盛，激素水平升高，有可能會促進子宮肌瘤的生長。
生活習慣：
- 飲食習慣：高脂肪飲食可能增加雌性激素的產生，從而促進肌瘤生長。
- 缺乏運動：久坐不動可能影響荷爾蒙水平，增加患病風險。
- 壓力過大：長期壓力及負面情緒可能影響身體的內分泌平衡，間接影響肌瘤發展。
可能造成哪些嚴重後果？
絕大部分的子宮肌瘤屬於良性腫瘤，如無症狀，患者定期進行婦科檢查即可。但若出現以下病徵或肌瘤快速增大，應及時就醫。
貧血：長期經血過量若未得到及時治療，有機會引發失血性貧血，患者可能會出現頭暈、乏力、心慌等症狀，影響身體健康及日常活動。
不孕或流產：子宮肌瘤若位於子宮腔內或宮頸口附近，可能會阻礙受精卵著床，導致不孕或懷孕困難；即使懷孕，較大的子宮肌瘤可能會使子宮腔變形，進而導致流產或早產。
壓迫型病徵：隨著肌瘤的不斷增大，有可能會壓迫周圍組織器官。向前壓迫膀胱，可能會導致尿頻、尿急，甚至排尿困難；向後壓迫直腸，可能會引發便秘。
急性腹痛：若子宮肌瘤形成蒂並發生扭轉，或因血液供應不足而壞死，可能引起急性腹痛。