微波爐叮菜會致癌？ 隔夜菜含亞硝酸鹽可致中毒 1類菜含量最高5大方法減風險

食隔夜餸經常被視為不健康，其中有部分蔬菜甚至被指隔夜後以微波爐「翻叮」加熱時會產生致癌物質。香港食物安全中心（食安中心）就更撰文解釋，指蔬菜中含有硝酸鹽，並且有機會轉化為毒性較高的亞硝酸鹽，進而形成致癌物亞硝胺。然而食安中心指出，並非所有情況都會令硝酸鹽轉化為亞硝胺，以下將為大家整理四類蔬菜的硝酸鹽含量排名，以及5種減少致癌物方法。

