急凍蔬菜｜急凍處理後營養全失？ 拆解急凍蔬菜5大迷思 急凍菜現1種情況避免購買

要維持健康飲食，適量蔬菜必不可少。坊間不少地方都有售賣急凍蔬菜，然而不少人都會覺得急凍處理會減損其營養價值。事實上有研究指出，急凍蔬菜的營養價值其實不下於新鮮蔬菜，甚至可能反過來更適合長者食用。以下將為大家拆解坊間對急凍蔬菜的5大迷思，供讀者參考。

