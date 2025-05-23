抗癌飲食｜椰菜花抗癌力只排第4 日本研究嚴選10大抗癌食物 1款食物居首雪凍食更健康
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抗癌食物不只限於西蘭花、椰菜花之類的十字花科蔬菜。營養醫學專家引述日本一項研究，指頭10名抗癌食物中椰菜花只排第4，而首2名其實是同一款澱粉類食物，而且「凍食」或比「熱食」更為有益。
10大抗癌健康食物 椰菜花只排第4
台灣營養醫學醫生劉博仁早前當地節目《健康好生活》指出，日本國立癌症預防研究所曾針對18種常見蔬菜及全穀雜糧進行抑癌效果排名，經常被推舉的抗癌第一蔬菜的椰菜花意外地只排第4；前10名依次為：
- 熟番薯
- 生番薯
- 蘆筍
- 椰菜花
- 椰菜
- 白花菜
- 芹菜
- 茄子皮
- 燈籠椒
- 紅蘿蔔
番薯成份可抑制癌細胞
劉博仁指，番薯之所以在抗癌食物中名列前茅，原因是其含有維他命A、胡蘿蔔素、植化素及DHEA等成分；DHEA是一種類似荷爾蒙的前驅物質，能在人體內轉化為男性荷爾蒙或雌激素，並在實驗中顯示對乳腺癌及大腸直腸癌細胞有抑制效果。另外，番薯還含有神經節苷脂，能促進癌細胞凋亡。
澱粉類食物 過量可致脂肪肝
番薯雖被指有力抗癌，但劉博仁提醒仍需正確食用；他提及曾有一名鼻咽癌患者因過量食用番薯導致三酸甘油酯飆升及脂肪肝。
番薯雪凍較熱食更有益
台灣營養師張語希曾於社交平台指出，番薯冷卻後會產生抗性澱粉，這種澱粉類似膳食纖維，能增加飽足感、幫助減重、控制血糖、調整血脂，並減少人體吸收的熱量。即使如此，儘管如此，張語希指番薯仍屬澱粉類食物，需控制食用份量，以免一次攝取過多。