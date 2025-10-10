抗癌飲食｜日食半碗患癌風險減26% 椰菜花1種煮法抗癌力最佳 滾水烚/微波爐叮超錯？

現代人聞「癌」色變，如何透過日常習慣甚至食物預防癌症特別受人關注。有腫瘤科醫生引述研究結果指出，每日食用半碗椰菜花，能降低20%至26%癌症風險。他建議每星期至少食2至3次，同時指出用水煮容易令營養流失，並非烹調椰菜花最佳方法。

