健康飲食｜番茄防癌防老護血管 忽視關鍵2步營養恐歸零 醫生推薦3大簡易食譜增強吸收
番茄蘊含豐富茄紅素，被視為健康超級食物，但原來食法錯誤，營養隨時大打折扣。台灣營養醫學專家劉博仁醫生近日在Facebook發文指出，茄紅素具備降低患癌風險、保護血管及延緩衰老等多重功效，惟單靠進食番茄並不足以確保身體能有效吸收，關鍵在於烹調方式是否得宜。他更特別推介了3道簡單易煮的家常番茄料理，教導市民如何完整攝取當中的抗氧化力。
茄紅素助抗氧化 減發炎護血管
想靠食番茄防癌，重點不在於「量」，而在於「食法」。劉博仁醫生解釋，茄紅素屬於脂溶性的類胡蘿蔔素，亦是令番茄呈現紅色的來源之一。它有助對抗氧化壓力、減低發炎反應、保護血管內皮，以及延緩皮膚老化；對於男士而言，更是維護前列腺健康的重要營養素。
劉醫生引述一份2025年發表於《Frontiers in Nutrition》的大型研究證實，攝取較多番茄與茄紅素的人士，其患癌風險機率明顯較低。但他提醒，這不代表「多吃番茄就不會得癌症」，不少人即使常食番茄，體內茄紅素濃度依然偏低，主因往往在於「吃法不對」。
忽視2大重點 食番茄好處恐「歸零」
若外出用餐人士僅將番茄當作伴碟點綴，又或食法過於「清淡」，在缺乏油脂與加熱的情況下，身為脂溶性營養素的茄紅素將難以被身體吸收。此外，生活習慣亦是關鍵因素，長期捱夜、壓力大的人士，身體對抗氧化的消耗量極高，若再加上腸道菌群失衡或膽汁分泌不足，營養吸收率便會大幅下降，令身體的保護網出現缺口。
劉博仁醫生強調，若要完整攝取番茄中的營養，烹調時必須掌握「加熱」與「油脂」這2大關鍵。為了避免大家「白食」番茄，徒勞無功，他特別分享了3道最家常、新手亦能輕易上手的番茄料理，讓大家在餐桌上也能輕鬆補足防護力：
1.橄欖油涼拌番茄
若不想開爐火煮食，這道菜亦能補足營養。做法是先將牛番茄切片，淋上初榨橄欖油，再灑上一點鹽或黑胡椒調味，靜置約5分鐘後即可食用，味道極佳。
2.番茄豆腐湯
先用少量油將薑片爆香，番茄切塊後放入鑊中拌炒至微軟、出紅汁，隨後加水煮滾並放入豆腐，轉小火煮3至5分鐘，最後加入少量鹽調味即可。
3.番茄炒蛋
這道菜藉由拌炒過程讓營養完整釋放。首先將番茄稍微炒出汁液，再將半熟蛋倒回鑊中拌勻，最後在「上碟」前加一點點鹽調味即成。