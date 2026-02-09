健康飲食｜番茄防癌防老護血管 忽視關鍵2步營養恐歸零 醫生推薦3大簡易食譜增強吸收

番茄蘊含豐富茄紅素，被視為健康超級食物，但原來食法錯誤，營養隨時大打折扣。台灣營養醫學專家劉博仁醫生近日在Facebook發文指出，茄紅素具備降低患癌風險、保護血管及延緩衰老等多重功效，惟單靠進食番茄並不足以確保身體能有效吸收，關鍵在於烹調方式是否得宜。他更特別推介了3道簡單易煮的家常番茄料理，教導市民如何完整攝取當中的抗氧化力。

