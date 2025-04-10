抗癌食物｜研究指石榴可防6種癌 推薦1種食法營養倍增 防肺癌腸癌紓緩更年期不適
石榴的抗癌機制
據健康網站《The Healthy》報道，有研究團隊發現石榴中的多酚能有效抑制癌細胞的生長，而類黃酮和單寧成分則有助於調節慢性炎症。這些成分能夠改變與癌症相關的信號通路，從而減少癌細胞的生長和擴散。
研究指出，石榴能降低癌細胞的毒性，抑制其增殖，並透過調節多條細胞信號傳遞路徑，發揮抗腫瘤及抗炎症的效果。這項研究於2025年1月發表在《食品科學與營養》期刊上。
降6種癌症風險最高20%
研究團隊透過動物實驗和實驗室研究發現，石榴的果汁、種子和萃取物具有抗增殖、抗腫瘤及抗發炎的特性，能有效降低癌症發病率超過20%，並可預防以下癌症：
- 前列腺癌
- 膀胱癌
- 乳腺癌
- 皮膚癌
- 肺癌
- 大腸癌
研究團隊推算，將石榴與多種蔬菜搭配食用，每年可減少約20萬例癌症相關死亡病例。石榴的抗癌機制主要來自其成分對癌細胞的細胞毒性及抗增殖特性，石榴中豐富的抗氧化物質能有效抑制癌細胞生長。
減低癌細胞擴散 癌症患者亦適用
石榴的益處主要來自其豐富的多酚，這些成分能透過抗氧化作用保護細胞。石榴所含的黃酮類化合物和單寧成分，能抑制慢性發炎反應、阻斷腫瘤發生的起始階段、防止腫瘤獲得足夠的血液供應生長，以及調控細胞過度增殖，有效降低癌症發生風險。
此外，石榴還能降低腫瘤擴散風險，即使已被診斷出患有癌症，經常食用石榴的人，其癌症擴散到身體其他部位的可能性也會降低。石榴還有助於改善第2型糖尿病患者的膽固醇、三酸甘油脂、血壓和慢性發炎，並能預防肌肉損傷和改善異常的荷爾蒙水平。
2類人不宜食石榴
另一方面，石榴因富含植物性雌激素，有助緩解女性更年期症狀，此外亦有助於增強免疫力、延緩衰老、改善皮膚健康及促進心血管健康。然而要留意，有研究亦指出石榴中的植物性雌激素可能會與體內雌激素受體結合，影響子宮肌瘤或卵巢囊腫的生長；同時，石榴亦有可能與某些高血壓藥物產生作用，因此專家建議正在服用相關藥物人士，以及曾患乳腺癌患者要小心食用石榴。
1種食法營養更佳
研究團隊指出，一份石榴籽的標準食用量為半杯（約120毫升），而石榴汁的份量則為一杯（約240毫升或8盎司）。新鮮石榴含有豐富的纖維、維他命及礦物質，且熱量和脂肪含量低，是最具營養價值的食用方式。專家又建議，將石榴種子一同打碎並混合果肉飲用，有利於攝取更高的營養價值，進一步提升健康效益，防癌效果或更佳。