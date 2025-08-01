飲食營養｜8大最強抗發炎食物對抗慢性病 醫生教1分鐘自製抗炎早餐控血糖

抗發炎飲食有助於減少身體的發炎反應，從而降低罹患慢性疾病的風險。台灣有醫生就列出8大「最消炎食物」，建議大家多注意食用以促進健康。另外他亦分享具備抗發炎功效的早餐，其製作步驟相當簡單，只需1分鐘就可以完成。

