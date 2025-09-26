抗發炎｜比消炎藥更有效 推薦5大天然抗發炎食物 預防心血管疾病抗6大癌症
要保持身體健康，除養成良好生活習慣外，飲食的選擇也變得至關重要。有醫學專家指出，有很多慢性發炎難以靠消炎藥處理，相對地日常生活中亦存在很多天然的抗發炎食物，其消炎成效可能比消炎藥更為顯著。
5種天然抗發炎食物
營養醫學專家許崇恩醫師在《下班經濟學》節目中指出，許多慢性發炎問題無法僅靠消炎藥解決，反而需要依賴抗發炎的營養素來減少發炎。他列出了5種主要的抗發炎食物。
1.士多啤梨
許崇恩指過去有研究顯示，讓食道癌前病變患者每天攝取60公克的士多啤梨凍乾粉、持續6個月，結果顯示有高達80%的患者食道組織病變得到改善，這可能是因為士多啤梨中多元營養素在抗癌過程中發揮了輔助作用。
2.番茄
研究發現，體內茄紅素濃度較高的人，罹患前列腺癌的風險較低。許崇恩建議多食用完整的番茄或番茄萃取物，以攝取番茄內含有具抗癌潛力的番茄鹼。此外，番茄的營養屬脂溶性，故建議將番茄煮熟，例如稍為炒香一下再食較好。
3.綠茶
許崇恩指，許多研究顯示綠茶能降低血癌、前列腺癌及大腸癌發生風險；其他的研究則指出，額外補充綠茶萃取物持續1年，出現大腸瘜肉的風險減低15%。
4.大蒜
經常食用大蒜可降低胃癌及大腸癌風險，其中生食大蒜就比煮熟食更有益。
5.薑黃
薑黃素具有多種抗癌潛力；有研究發現，每日補充1克薑黃素、持續6個月可減低口腔癌前病變惡化成口腔癌的機會。許崇恩提醒，薑黃素的吸收率其實不高，僅靠食用薑黃或薑黃粉來獲取足夠的薑黃素並不容易。
台灣癌症基金會飲食建議
台灣癌症基金會在其官網上指出，發炎的成因多樣且生理機轉複雜，但透過正確的飲食習慣和健康的生活方式，可以有效阻止發炎的發生。以下是他們提供的五點建議：
- 選擇好油：增加Omega-3的攝取，減少Omega-6的攝入，這樣可以將身體從「促發炎」狀態轉為「抗發炎」，降低異常發炎引發疾病的風險。
- 每週食用兩次魚：選擇富含Omega-3的深海魚，如鯖魚、鮭魚和秋刀魚，這些魚類具有抗發炎的效果。
- 多吃粗糧和各色蔬果：每天全穀根莖類的主食應至少佔1/3，並依照彩虹原則攝取足量的蔬菜和水果。
- 使用天然辛香料：蔥、薑、蒜、辣椒等香辛料本身具有抗發炎功效，例如咖哩中的薑黃素和迷迭香中的鼠尾草苦內脂。
- 多喝茶：茶中含有茶多酚和兒茶素等抗發炎、抗癌物質，建議選擇未發酵茶（如綠茶），因為其兒茶素含量較高，可以冷泡方式飲用。