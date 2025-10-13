抗發炎｜難食又帶苦味常被當廚餘 香橙1個部分穩血糖抗氧化 營養豐富 醫生：天然抗發炎藥

云云水果當中，橙算得上是最常見而且高性價比的選擇之一。有醫生就提醒，橙的其中1個部分因味道苦澀而經常被當成廚餘丟棄，實質上卻蘊含穩定血糖、降血壓及維持血管健康甚至改善睡眠質素等多種益處，隨便丟棄實屬可惜。

