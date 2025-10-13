抗發炎｜難食又帶苦味常被當廚餘 香橙1個部分穩血糖抗氧化 營養豐富 醫生：天然抗發炎藥
云云水果當中，橙算得上是最常見而且高性價比的選擇之一。有醫生就提醒，橙的其中1個部分因味道苦澀而經常被當成廚餘丟棄，實質上卻蘊含穩定血糖、降血壓及維持血管健康甚至改善睡眠質素等多種益處，隨便丟棄實屬可惜。
台灣基因醫生張家銘於社交平台撰文，指很多人食用香橙時習慣將白色筋膜去除，但這層白色海綿狀筋膜其實是營養的寶庫；它富含果膠、膳食纖維及多種植物化學物質，如橙皮苷、桔皮素、橙皮素及川陳皮素等，這些天然成分已被證實能穩定血糖、降低膽固醇，並具有抗發炎及減少自由基傷害的作用，此外還能促進血管修復及循環功能，改善腸道菌相及增強免疫力。
水果的非可食部位蘊藏保健力
張家銘續指，柑橘屬及梅屬水果的非可食部位，如果皮及種子，同樣蘊藏著強大的保健能力；這些水果包括橙、葡萄柚（即西柚）、檸檬、櫻桃、梅子及水蜜桃等。它們的果皮和種子含有多種具抗氧化、抗發炎、調節血脂及護肝腎作用的植物活性成分，如沒食子酸及檸檬烯等；動物研究及多項人體臨床試驗顯示，這些成分能改善體重、膽固醇、肝指數及代謝功能。
張家銘解釋，上述水果的白色筋膜同時水果的「防護衣」，用以保護水果免受氧化，其中橙的白色筋膜甚至堪稱「天然抗發炎藥」，建議食橙時避免將之去除；而檸檬皮泡水飲用亦有助於肝臟排毒及促進膽汁分泌。
此外，將有機果皮烘乾後製成果皮粉，加入乳酪、麥皮或豆漿裡面飲用，同樣有助減少發炎，改善厚脷苔及口氣問題，並使血糖反應平穩，飯後不易感到疲累。這些方法還能加快小傷口癒合速度，保持皮膚濕潤，並提升夜間睡眠質素。