抗老飲食｜營養師推薦有用過保健品 6大平價抗老食物 拆解1日4餐抗衰老飲食法

坊間常誤以為依賴單一成分之昂貴保健食品方能達致抗衰老效果。然而，營養學界指出，真正決定人體老化速度之關鍵，實建基於日常整體之飲食型態。透過從平價天然食材中攝取豐富多酚類物質，其抗發炎、調節代謝及延緩老化之效用，往往比盲目服用營養補充劑更為顯著且持久。

