抗老飲食｜營養師推薦有用過保健品 6大平價抗老食物 拆解1日4餐抗衰老飲食法
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坊間常誤以為依賴單一成分之昂貴保健食品方能達致抗衰老效果。然而，營養學界指出，真正決定人體老化速度之關鍵，實建基於日常整體之飲食型態。透過從平價天然食材中攝取豐富多酚類物質，其抗發炎、調節代謝及延緩老化之效用，往往比盲目服用營養補充劑更為顯著且持久。
攝取多酚調節代謝 點列五類平價抗老食材
台灣營養師曾建銘解釋，多酚類物質具備極佳之抗發炎及延緩老化特性。除大眾熟知之綠茶及藍莓外，日常餐桌上亦有不少蘊含豐富多酚之平價選擇。醫療界建議大眾可於日常飲食中適量加入以下五類食材：
- 紫番薯：含有豐富花青素，可考慮作為白飯之替代主食交替進食。
- 無糖洛神花茶：富含類黃酮，為代替含糖飲料之健康飲品。
- 柑橘類白絲：橘子果肉外層之白絲含有大量柑橘類黃酮，進食時不宜完全剝除。
- 薑黃與肉桂：兩者之多酚濃度極高，建議可於烹調白飯時加入少量薑黃，或於飲用無糖燕麥奶時灑上肉桂粉。
- 亞麻籽：含有木酚素，建議配搭無糖乳酪或豆漿一同食用。
改善整體飲食型態 建議3餐替換方案
抗衰老之核心在於改變固有之高糖高脂飲食習慣。專家強調，單靠攝取上述健康食材並不足夠，必須配合三餐結構之徹底調整。以下為具體之日常膳食替換建議：
- 早餐：將高糖份之奶茶與甜麵包，替換為無糖豆漿、雞蛋及全麥多士。
- 午餐：捨棄油炸肉類便當，改選鹵水雞脾、豆腐及最少兩款綠色蔬菜。
- 下午茶：以無糖茶飲、一份新鮮水果及少量堅果，取代含糖手搖飲品與加工餅乾。
- 晚餐：減少進食香腸及臘肉等加工肉類，改以魚類、豆腐、炒青菜及少量鮮肉作為配菜。
4類慢性病患需慎選 切忌盲目照單全收
營養學界同時提醒，建立健康飲食習慣絕不能作為過量進食宵夜及煎炸食物之補償藉口。此外，健康食材亦非適用於所有體質。若市民本身確診慢性腎臟病、糖尿病、肝膽疾病，或正服用特定藥物，其飲食指引必須經由專業醫護人員作個別評估與調整，切忌對一般性之健康飲食建議盲目照單全收。