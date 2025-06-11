抗老飲食｜1個部位營養最高常被丟棄 研究揭花生富含抗老回春營養 專家教3大健康食法每日25克就夠
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花生素有「長壽果」的美譽，直到最近，科學研究才證實了這一說法的真實性。台灣遺傳優生科醫生張家銘引述今年發表於《Antioxidants》期刊的臨床試驗，指西班牙有研究團隊發現，每天攝取25克有皮烤花生，能顯著延長細胞染色體的端粒長度，延緩老化。
端粒長度決定老化速度
張家銘解釋，端粒有如染色體末端的保護套，維護著我們的遺傳訊息。每次細胞分裂，端粒會縮短一些。縮短速度越快，老化速度越快；縮短速度越慢，則有助於延緩疾病與衰老的進程，這就是所謂的「生物年齡」。
食帶殼烤花生6個月 端粒長度顯著增加
張家銘引述改項西班牙研究，58名年齡介乎18至33歲的健康年輕人被分為三組，分別攝取不同形式的花生產品，持續6個月。結果顯示，只有每天食用連殼烤花生的組別，端粒長度顯著增加，平均增長0.53個單位。這在細胞層面上，已是相當顯著的年輕化變化。值得注意的是，這組參與者中無人出現端粒快速縮短的現象，而在其他組別（花生醬與對照組）中，分別有22%與38%的比例出現此現象，情況說明帶殼烤花生確實能有效保護細胞。
花生衣屬天然抗氧化物 烘烤處理有助保存營養
張家銘指大眾經常忽略花生外層的紅色外皮，但其實這層紅皮才是花生保健力的核心；它富含m-香豆酸、白藜蘆醇、多酚類等天然抗氧化物質，能清除自由基、減少DNA損傷，從而減緩端粒縮短。烘烤處理不僅提升花生的香脆口感，還保留了纖維與植化素的完整性。相比之下，花生醬的加工過程會破壞部分活性成分與纖維結構，無法提供相同的細胞保護力。
食花生養生建議
張家銘指大眾毋須大幅改變飲食習慣，只需每天攝取約25克連皮的烘烤花生，就可能讓細胞更年輕，健康更有保障。以下是一些簡單的食用方法：
- 在早餐燕麥粥或優格中加入一小撮
- 作為下午點心
- 灑在沙律、便當或湯品上增加口感
- 選擇「無調味、非油炸、連皮」的花生，營養效果最佳
張家銘最後指出在這個快速老化、慢性病頻繁的時代，大眾需要的不僅是高科技，更是回歸飲食的本質；花生作為來自土地的長壽密碼，反映越原型、越天然的食物，越有可能有助維持身體健康；真正的健康可能從來不複雜，每天一撮花生可能已有幫助。