抗老飲食｜1個部位營養最高常被丟棄 研究揭花生富含抗老回春營養 專家教3大健康食法每日25克就夠

花生素有「長壽果」的美譽，直到最近，科學研究才證實了這一說法的真實性。台灣遺傳優生科醫生張家銘引述今年發表於《Antioxidants》期刊的臨床試驗，指西班牙有研究團隊發現，每天攝取25克有皮烤花生，能顯著延長細胞染色體的端粒長度，延緩老化。

