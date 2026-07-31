脂肪肝｜推算100萬港人患脂肪肝 抹茶有助剷除脂肪肝 醫生：每日半杯明顯有效

脂肪肝在香港相當普遍。香港中文大學曾進行人口研究，在922名接受檢查的市民中，約27.3%患有非酒精性脂肪肝，即逾四分一香港成年人受影響，當時推算患者人數約達100萬。其中約3.7%脂肪肝患者更已出現嚴重肝纖維化或肝硬化，若病情持續惡化，可增加肝硬化及肝癌等風險。

