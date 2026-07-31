脂肪肝｜推算100萬港人患脂肪肝 抹茶有助剷除脂肪肝 醫生：每日半杯明顯有效
台灣內分泌及新陳代謝科醫生蔡明劼近日引述一項動物研究指出，抹茶可能具有改善脂肪肝、胰島素阻抗、肝臟發炎及腸道菌群失衡的潛力。研究中的最低抹茶攝取量，換算約為一名60公斤成年人每日攝取1.2克抹茶粉，相當於約半杯抹茶。
48隻大鼠分成6組觀察12星期
這項研究於2025年刊登在國際期刊《Nutrients》，由台北醫學大學研究團隊進行。研究人員把48隻雄性大鼠平均分成6組，每組8隻，分別接受：
- 正常飲食
- 正常飲食加入0.2%抹茶粉
- 正常飲食加入1%抹茶粉
- 垃圾食物飲食組
- 垃圾食物飲食加入0.2%抹茶粉
- 垃圾食物飲食加入1%抹茶粉
所謂「垃圾食物飲食組」，是以高油、高糖及加工食品模擬人類經常進食零食、甜食及高熱量食品的飲食模式。實驗持續12星期，研究人員其後分析大鼠的體重、內臟脂肪、血液、肝臟組織及糞便樣本。
垃圾食物組體重及內臟脂肪上升
蔡明劼表示，只進食自助餐式飲食的大鼠，由第4星期開始體重明顯增加，內臟脂肪及血液中的三酸甘油酯亦隨之上升。這組大鼠同時出現空腹血糖、血清胰島素濃度及HOMA-IR指數上升。HOMA-IR是評估胰島素阻抗的指標，數值升高反映身體對胰島素的反應轉差，屬糖尿病前期及代謝異常的重要警號。肝臟切片亦顯示，只吃高油、高糖加工食品的大鼠，肝臟內出現明顯脂肪堆積及發炎細胞浸潤。
加入抹茶後肝脂肪及發炎指標下降
研究發現，無論加入0.2%或1%抹茶粉，接受自助餐式飲食的大鼠，其肝臟總膽固醇及三酸甘油酯積聚量均有所下降，胰島素阻抗亦獲改善。脂肪肝由單純脂肪積聚，進一步惡化成脂肪性肝炎、肝纖維化甚至肝硬化，發炎反應是其中一個關鍵環節。研究人員發現，只吃自助餐式飲食的大鼠，肝臟內多種促炎細胞因子上升；加入1%抹茶粉後，部分肝臟發炎指標明顯下降。
研究亦分析大鼠的腸道菌群。結果顯示，高油、高糖加工食品會令腸道微生態失衡，而補充抹茶後，多種被認為與代謝健康相關的細菌數量有所增加。研究團隊認為，抹茶可能透過調節腸道菌群、降低肝臟脂肪積聚及炎症，改善由不健康飲食引致的脂肪肝及代謝異常。
半杯抹茶只是「換算劑量」
研究採用的0.2%抹茶粉，換算成人類攝取量，相當於一名60公斤成年人每日攝取約1.2克抹茶粉，研究人員形容約為半杯抹茶；1%抹茶粉則相當於每日約6克，即約3杯抹茶。蔡明劼提醒，大鼠與人類屬不同物種，仍需更多人體臨床研究確認效果。飲用抹茶最多只能視為日常保健的一環，不能取代控制體重、均衡飲食、恆常運動、醫生評估及正規治療。