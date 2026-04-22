抗疲勞飲食｜ 日本16億大型研究 1種尋常食物成抗疲勞王者 日食100克就夠同時抗老

都市人生活繁忙，不少人會選擇服用保健品或各種維他命來補充體力，但抗疲勞的食物可能比大家想像中更常見。日本一項耗資16億日圓的大型醫學研究指出，市面上標榜抗疲勞的23種食品成分中，高達19種未能發揮實際效用。研究最終證實，抗疲勞效果最為顯著的成分為「咪唑二肽」（Imidazole Dipeptide），而大眾最容易取得的來源，正是便利店及超市常見的雞胸肉。

