抗疲勞飲食｜ 日本16億大型研究 1種尋常食物成抗疲勞王者 日食100克就夠同時抗老
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都市人生活繁忙，不少人會選擇服用保健品或各種維他命來補充體力，但抗疲勞的食物可能比大家想像中更常見。日本一項耗資16億日圓的大型醫學研究指出，市面上標榜抗疲勞的23種食品成分中，高達19種未能發揮實際效用。研究最終證實，抗疲勞效果最為顯著的成分為「咪唑二肽」（Imidazole Dipeptide），而大眾最容易取得的來源，正是便利店及超市常見的雞胸肉。
16億日圓研究拆解抗疲勞迷思 僅3成分通過測試
該項由日本睡眠醫學專家梶本修身帶領，獲日本大塚製藥、大正製藥、明治乳業等18間大型企業共同參與。 的研究，詳細分析了23種常見的受試成分。結果顯示，高達19種成分對消除疲勞完全無效。以一直被視為補充體力佳品的鰻魚飯為例，由於現代人的維他命B1攝取量普遍已經足夠，額外進食並不會帶來多餘的抗疲勞貢獻。
在眾多測試對象中，僅有咪唑二肽、檸檬酸及輔酶Q10順利通過抗疲勞測試，當中又以咪唑二肽的效果最為顯著。長期攝取不但能減少疲勞生成，更有助於穩定自律神經及提升專注力。
清除體內活性氧自由基 從根源預防疲勞生成
專家解釋，候鳥能夠連續飛行9天而不需停歇，箇中關鍵正是在於其翅膀根部的胸肌蘊含高濃度的咪唑二肽。當生物大量耗氧時，體內會產生「活性氧自由基」，而人類的疲勞感正是源於這些自由基對自律神經中樞造成的破壞。
咪唑二肽能夠有效清除這些自由基，從根源減少疲勞生成，而非單純短暫地掩蓋疲勞感。專家建議，在疲勞發生前預先攝取，比起在疲勞出現後才補充，更能有效預防活性氧累積。
每日100公克雞胸肉即達標 3大攝取與烹調重點
對於一般大眾而言，要從日常飲食中補充咪唑二肽其實非常方便。專家歸納出以下3大攝取與烹調重點：
- 攝取分量與時間：每天只需進食約100公克雞胸肉，即可攝取到200毫克的有效成分。只要持續進食大約2星期，便能明顯感受到疲勞狀況有所改善。
- 耐熱性高煮法多變：咪唑二肽具備良好的耐熱特性，無論是煎、炒、蒸或煮，均不會破壞其營養價值。
- 水溶性質易於吸收：該成分同時具備水溶性。這意味著將雞肉熬煮成雞湯，或是飲用市面上的雞精與滴雞精，同樣能有效攝取該成分，印證了傳統飲雞湯補身的做法具有科學根據。此外，這成分亦能減少體內糖化蛋白質（AGEs）累積，對抗老化有正面幫助。