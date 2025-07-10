更年期飲食｜豆漿改善心悸提升睡眠質素 1種飲法解決胃氣脹改善更年期不適 每日2杯改善更年期不適
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不少人飲用自製豆漿後會感到脹氣不適。有營養醫學專家指出，豆漿內含有的寡糖無法由人體小腸分解，但同時就會被大腸細菌分解，「胃氣」因而產生。專家就建議飲豆漿前先做1個動作，可以令豆漿不再造成腸胃不適。
飲豆漿解決更年期不適 50多歲女反致胃氣脹
台灣營養醫學醫生劉博仁於社交平台發文指，一名50多歲女子求醫時指自己稱常心悸、盜汗，且晚上失眠。劉博仁解釋這其實是許多女性停經後都會遇到的更年期症候群。除多做運動及規律作息外，劉醫生建議事主可嘗試多飲含有天然大豆異黃酮的豆漿；大豆異黃酮會與人體內雌激素受體結合，有助減輕更年期不適，然而事主卻表示每次飲完豆漿都會胃氣脹，相當不適。
劉博仁解釋，豆漿中含有「寡糖」，它無法被人體小腸分解，進入大腸後會被細菌分解，產生氣體，因此飲完就就容易胃氣脹，甚至放屁。此外，他指豆漿亦含豐富植物蛋白及膳食纖維，本來就比較不好消化。
飲前1步解決胃氣脹問題
劉博仁指出，豆漿若未經充分加熱，會殘留凝集素，這種天然抗營養因子會影響腸胃，導致不適。很多人習慣用豆漿機打完即飲，這樣做並不安全，豆漿必須煮沸5至10分鐘以上，才能有效破壞凝集素，減少脹氣問題。
除預先煲滾之外，劉博仁建議事主每次飲豆漿不應超過100毫升，讓腸胃逐漸適應，並確保豆漿完全煮熟後再飲用。經過調整後，事主指原先的胃氣脹問題已明顯減輕。
豆漿飲過量增子宮肌瘤風險 醫生：每日2杯很安全
劉博仁續指，許多人聽到大豆異黃酮會擔心會刺激乳腺或子宮肌瘤，但實際上，豆漿中大豆異黃酮含量並不高；每100毫升豆漿含約6至10毫克大豆異黃酮，一杯200毫升約含15至20毫克。對於多數停經後女性而言，每天飲用1至2杯豆漿屬於正常飲食範圍，無需過度擔憂。
許多研究顯示，適量攝取黃豆製品反而有助降低乳癌風險。只要避免服用高劑量濃縮大豆異黃酮膠囊，且不把豆漿當水飲，基本上並無風險。患者經過飲食調整及營養補充後，心悸和盜汗症狀均有明顯改善，睡眠質素亦提升，顯示豆漿的確有助於緩解更年期不適。