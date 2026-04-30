飲食健康｜力壓藍莓牛油果羽衣甘藍 杏仁獲選「全球最健康食物」 3大黃金食法護血管降血脂

尋常食物可蘊含驚人營養價值。台灣藥劑師陳澤鈞近日引述國際醫學期刊研究，揭曉全球最健康食物冠軍竟為杏仁。他指出杏仁營養密度極高，只需少量攝取便能帶來降血壓、護腸、防腦退化等多重功效。只要掌握正確進食方法，便能將其營養價值發揮至最大。

