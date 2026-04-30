飲食健康｜力壓藍莓牛油果羽衣甘藍 杏仁獲選「全球最健康食物」 3大黃金食法護血管降血脂
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尋常食物可蘊含驚人營養價值。台灣藥劑師陳澤鈞近日引述國際醫學期刊研究，揭曉全球最健康食物冠軍竟為杏仁。他指出杏仁營養密度極高，只需少量攝取便能帶來降血壓、護腸、防腦退化等多重功效。只要掌握正確進食方法，便能將其營養價值發揮至最大。
營養密度冠絕全球 實際吸收熱量少2成
陳澤鈞藥劑師表示，杏仁之所以能力壓藍莓及牛油果等超級食物奪冠，全因其擁有極高營養密度。杏仁富含單元不飽和脂肪酸、蛋白質、膳食纖維及多種礦物質。由於其細胞壁結構異常堅硬，人體腸道無法百分百吸收當中油脂，實際吸收熱量大約比標示少20%至25%，對減肥人士極為友善。
5大潛藏健康益處 穩血糖兼防腦退化
日常進食適量杏仁對身體帶來極大益處。綜合各項醫學研究數據，陳澤鈞歸納了杏仁以下5大健康功效：
- 護心降血脂：全球超過30項臨床試驗驗證，每日進食能降低壞膽固醇，同時提升好膽固醇，保護心血管健康。
- 養腸抗發炎：英國倫敦國王學院研究發現，每日進食56克杏仁能增加腸道丁酸含量；丁酸進入血液後會強化腸道屏障，降低身體發炎反應。
- 防腦退化症：杏仁含有左旋肉鹼與核黃素，有助預防或延緩阿茲海默症及腦退化症發生。
- 穩定血糖：高纖維及低碳水化合物特性能令消化速度變慢，避免血糖劇烈波動。研究指出每天進食50克超過12周不但不會增重，更可能小幅縮減腰圍。
- 強效抗氧化：杏仁皮含有大量多酚類物質及豐富維他命E，能有效中和體內自由基，減少慢性發炎並有益皮膚健康。
必學3大最優食法 3類高危人士需慎食
要徹底吸收杏仁營養精華，陳澤鈞推介了以下3大最佳進食方法：
- 控制每日份量：建議每日進食大約一把份量（即20至30粒）。
- 保留外皮進食：務必挑選帶皮且無調味杏仁，因為抗氧化精華全集中在果皮上。
- 最佳進食時機：建議在餐前攝取；其豐富膳食纖維有助促進腸道分泌膽囊收縮素，增加飽足感，自然控制正餐食量。
儘管杏仁營養價值極高，但並非人人皆宜。陳澤鈞提醒，由於杏仁質地堅硬且含有草酸鹽與高劑量維他命E，腸胃功能欠佳、有腎結石病史或正服用抗凝血藥物患者必須格外留意。他強烈建議這類高危人士進食前最好先諮詢醫生意見，避免產生藥物交互作用引發反效果。