1種果皮可降血脂防大腸癌 醫生推薦2種食法 抗氧化/護膚/防便秘/護心血管
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水果多富含多種營養，但其實就連果皮都可以是養生寶庫。台灣有大腸外科醫生就指出，柑橘不僅富含維生素C，還含有一種名為川陳皮素的成分。研究顯示，川陳皮素能夠降低血脂、修復腸道屏障及減輕發炎，從而有助於降低大腸癌的發生風險。值得注意的是，柑橘的果皮比果肉含有更多的川陳皮素，因此建議食用柑橘時不要丟棄果皮，2種食法效果更佳。
川陳皮素具多重功效 降血脂抗大腸癌
大腸直腸外科醫生黃郁純於其社交平台專頁指出，柳丁（橙）及椪柑都是柑橘類水果，均含有川陳皮素（Nobiletin）。中藥中的陳皮即是成熟橘子的果皮經曬乾或烘乾後的產物，這種多酚不僅是果皮微苦的來源，還具有多種健康功效。
黃郁純指出，川陳皮素屬於一種類黃酮，除了能降低血脂，對腸道的幫助也不容忽視。2025年發表在《Molecular Medicine》期刊的研究指出，川陳皮素可能有助於修復因高脂肪飲食引起的腸道屏障損傷。高脂肪飲食通常包含高油、高糖及加工食品，這些成分會破壞腸道菌相，降低腸道微菌叢的多樣性，容易導致腸道屏障受損並加速腸道發炎。研究發現，川陳皮素有助於減少高脂肪飲食對腸道的損害。
另一項2019年發表於《歐洲營養雜誌》的研究顯示，川陳皮素在處理人類腸成纖維細胞及小鼠口服治療中，能減輕小鼠結腸炎的發炎症狀，並降低促發炎細胞因子的表達。長期腸道發炎可能增加大腸癌的風險。
橙皮勿浪費 推薦2種食法更健康
黃郁純強調，雖然許多柑橘類水果都含有川陳皮素，但果皮是最豐富的來源，故此食完橙之後剩下的果皮不妨用以下方法炮製，加強健康效益：
- 將果皮不妨曬乾後沖茶茶；如覺苦澀可加蜂蜜調味。
- 將整個橙清洗後打成汁，慢火熬煮成果醬，適量食用有助於促進腸道健康。
橙皮營養價值
1.富含維生素C：橙皮含有豐富的維生素C，能夠增強免疫系統、提供抗氧化作用，並促進膠原蛋白的合成，有助於維持皮膚健康。
2.抗炎作用：橙皮中的類黃酮和檸檬苦素等成分具有抗炎特性，可以幫助緩解炎症。
3.改善消化：橙皮富含纖維素，能促進腸道蠕動，改善消化功能，並有助於預防便秘。
4.降膽固醇：橙皮中的果膠是一種可溶性纖維，能夠降低血液中的膽固醇水平，有助於預防心血管疾病。