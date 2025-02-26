1種果皮可降血脂防大腸癌 醫生推薦2種食法 抗氧化/護膚/防便秘/護心血管

水果多富含多種營養，但其實就連果皮都可以是養生寶庫。台灣有大腸外科醫生就指出，柑橘不僅富含維生素C，還含有一種名為川陳皮素的成分。研究顯示，川陳皮素能夠降低血脂、修復腸道屏障及減輕發炎，從而有助於降低大腸癌的發生風險。值得注意的是，柑橘的果皮比果肉含有更多的川陳皮素，因此建議食用柑橘時不要丟棄果皮，2種食法效果更佳。

